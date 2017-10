El día a día de los famosos

Tania Llasera defiende sus curvas

La presentadora ha decidido responder a un usuario que no dudó en cuestionar su físico con el siguiente comentario: "Seguro que a tu marido le gustabas más delgada".

Llasera, ofendida, no ha dudado en dar una lección de amor propio: "Querido Cavernicola, mira tú por dónde todavía tengo tripita, ¿igual es porque no hace ni 3 semanas que parí? Se llama evolucionar, cambiar, y aceptarse. Por cierto, el padre de mis hijos está muy orgulloso, al igual que yo, de mis curvas y mi nuevo cuerpo; que ha hecho el milagro de darnos no 1, sino 2 bebés sanos y preciosos. Ya he comentado alguna vez que me costó tiempo encontrar a mi pareja pero escogí muy muy muy bien. Mi marido me quiere a mí, le gusta mi esencia, y eso no cambia, no envejece, ni tiene que ver con curvas, ni celulitis. Nuestro amor va mucho más allá, y pasa por encima de esas minucias. La pasión que sentimos ahora mismo el uno hacia el otro, vuela alto y no tiene ojos más que para nuestros dos angelitos: Pepe y Lucia. Hay tantas cualidades que son más importantes que la belleza, o la dichosa talla. Evolucionemos, por favor, hombre cavernoso", sentenciaba en sus redes.