El día a día de los famosos

Nagore se despide de Barcelona

Una ciudad que le regala momentos únicos y de la que está enamorada: "Hay lugares mágicos y BARCELONA es sin duda uno de ellos.Nunca deja de sorprenderme, y vivir Sant Jordi ha sido una experiencia única que espero repetir cada año.Qué ambiente más festivo lleno de amor y cultura.Barcelona me llena de vida, cuando paseo sus calles me hipnotizan, sus mercados me pierden y su mar cura tanto mis heridas...Su gente habla un mismo idioma; el del cariño, el disfrute, la generosidad y la amistad. Tengo tanta complicidad con esta ciudad que ya tenemos una relación muy estrecha y espero que sea eterna. Me regala siempre momentos inolvidables y me deja con ganas de más.Te estoy tan agradecida por darme tanto!Te veo pronto guapa!".