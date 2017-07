La semana de los famosos

La ex de Amador Mohedano ha compartido una imagen en la que se está bañando con su hija Chayo mientras le observan "las tres Marías" desde el bordillo: "Q tienen q ocultar las tres Marías q no quieren dar la cara".

"Y así me veo yo cuando me pongo un Kiki para tomar el sol..." , escribe el artista junto a la imagen en la que saca la lengua a sus fans.

Tania Llasera se pregunta qué es la belleza

Después de un desafortunado comentario –en la imagen– a una fotografía suya de un instagramer, Tania Llasera compartió una reflexión sobre el cánon de belleza establecido con sus seguidores.

Estas eran sus palabras: "Viendo la foto, no se muy bien a qué se refiere. PERO aprovecho la coyuntura para lanzar una reflexión: a las niñas/mujeres se nos define demasiado en cuantía de nuestra belleza. Y quiero estresar que la belleza NO lo es todo, y además, no da la felicidad. Hay atributos mucho más interesantes: inteligencia, perspicacia, gracia, alegría, y un infinito más! Prefiero no ser bella y ser luminosa, feliz, sana y natural. Lo demás de todos modos, caduca. Y además el significado de la belleza es muy subjetivo y relativo, cada cual la ve donde quiere. Así que ¿quien define qué es bello?"