El día a día de los famosos

Emocionada por la despedida, Cristina ha querido dedicar unas bonitas palabras a sus compañeros. "Ya estamos todos en nuestras casas y ya sólo nos queda esperar a que se estrene la película. Nos queda también todo lo vivido, que ha sido mucho e intenso . Y, sobre todo y lo más importante, todos los nuevos amigos hechos, que son mejores todavía. No os nombro porque ya sabéis quiénes sois . Me habéis cuidado todo el rato. Sois mis héroes caribeños. Os quiero, amigos, desde este lado del océano todavía más. Una imagen vale más que mil palabras", escribía.

"La vie en rose... siempre y cuando nadie te plante el dedaco en las gafas y te empañe la visión..." , ha escrito haciendo gala de su humor la actriz junto a esta imagen. Y es que no hay algo más desagradable que ponerte las gafas de sol y ver borroso por culpa de una mancha.

La cantante se lo pase en grande con "sus locuras" y lo ha demostrado con esta simpática foto: "Sabes esa sensación de no poder dejar de hacer cosas que haces desde pequeña ? Pues me pasa constantemente

Alfonso Bassave se codea con Ricky Martín

El actor español ha posado así de sonriente junto al cantante puertorriqueño y a su pareja, Jwan Yosef después de uno de sus conciertos. "Gracias #boricua por TODO... You rock!! Conciertazo del gran @ricky_martin @jwanyosef next dance in #PuertoRico", ha comentado junto a la foto.