El día a día de los famosos

Marta López preocupa a sus seguidores

"Tanto estrés no es bueno... que listo es el cuerpo que sabe cuando te tiene que dar un toque, hoy me he quedado pillada de las lumbares y no me podía mover así que directa al hospital, un chute de no sé que y ya verás que prontito pasa!! Me da que con todo lo que me han puesto voy a estar "muy tranquilita hoy" hay que bajar un poco la intensidad", ha escrito la ex gran hermana junto a esta imagen en el hospital.

La foto ha preocupado a sus fans que no han dudado en mandarle mensajes de apoyo y cariño.