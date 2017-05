El día a día de los famosos

Así de sugerente se ha mostrado Sofía Suescun en su cuenta de Instagram. Como viene siendo habitual en la ex 'viceversa', la joven ha colgado una ardiente fotografía en la que se muestra sin la parte de arriba de su ropa interior en medio de un precioso paraje. Como guinda del pastel, porta en su mano una rosa blanca… ¿nos estará ofreciendo su flor?

Sara Carbonero no ha podido evitar la tentación y ha sucumbido ante estas dos imponentes 'palmeritas' . "Estas palmeras son un pecado @vsferrer y @marianoagui71. Aquí las dos últimas supervivientes hace un ratito ¡Muchas gracias! #unavezdevezencuando", dice la periodista.

Chicote consigue que a Nerea Garmendia le gusten las alcachofas

Nerea Garmendia se ha mostrado así de orgullosa de encontrarse con Alberto Chicote en el restaurante que regenta en plena Puerta del Sol de Madrid. "Qué bonito volver a disfrutarte @albertochicote. Sabes que soy fan de tus creaciones culinarias, pero más fan de tu persona. A quienes no conocéis el restaurante PUERTALSOL BY CHICOTE debéis apuntarlo en vuestra agenda", escribe la actriz.

A lo que añade: "Alberto ha conseguido lo q no han conseguido mis padres... ¡¡QUE ME GUSTEN LAS ALCACHOFAS!! (Una de las especialidades) cuando las probéis ya me contaréis...".