El día a día de los famosos

Me gustan las sorpresas. Málaga siempre lo consigue y me recibe con taaanto cariño que me sobran sonrisas para ella. Estoy feliz de estar otra vez aquí, con un sol envidiable y la Alameda preciosa y dispuesta a pasearla. El calor de sus gentes, el volver a olerla, pasearla, sentirla. Málaga ¡qué bonita eres! Estaré esta tarde en la #feriadellibromalaga a partir de las 19 para hablaros de #lashijasdelagua y firmar vuestras novelas. #somosdeagua #benowbehere ", escribía la presentadora y escritora junto a esta imagen.

"Hace ya un mes de esta foto. Los dos en el hospital, las ganas que tenía de verte, de sentirte y de tenerte entre mis brazos. Creo que no hay sentimiento más puro e intenso que este.... // I took this pic one month ago at the hospital, #alex. We love you", son las palabras con las que la presentadora ha acompañado esta bonita fotografía justo después de dar a luz a su tercer hijo.