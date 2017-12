El día a día de los famosos

La heredera más famosa del mundo, Paris Hilton, se va de esta guisa a esquiar a Aspen, Colorado. "Kissing my babies good bye, Next stop Aspen", comenta junto a la imagen.

Cristina y Canco, armados

"No le estamos cogiendo gusto a esto de llevar armas. No, qué va... #cuerpodeelite #comedia#acción #antena3 #atreseries#cancorodriguez Thanks Octavi por el fotón", ha escrito Cristina Castaño junto a esta imagen en la que aparece con Canco Rodríguez.