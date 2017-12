El día a día de los famosos

El viaje de Chenoa y Ángel

Ni se llevan mal ni se pican con segundas: Chenoa y Ángel Llácer han pasado estos días en la tierra natal de la ex triunfita, y la foto que ha colgado el juez de 'Tu Cara me suena' junto a su compañera de trabajo en Antena 3 es prueba de ello: la mallorquina le ha enseñado a su ex profesor y 'compi' lo mejor de su isla natal, aunque para él lo mejor es la compañía: "Estar a tu lado siempre es un placer. Y redescubrir Mallorca de tu brazo, Chenoa, es un regalo", escribe él.