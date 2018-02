La semana de los famosos

Marta Torné quiere que llegue el verano La actriz está pasando unos días con gripe y no puede más: "Cuando llevas 7 días seguidos en cama con gripe, dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, medio sorda .... y te encuentras fotos como esta en el móvil... #quieroverano #ya#porfavor".



Carlota Corredera, nervios por su estreno "A punto de empezar el nuevo Cámbiame, respiro profundo para tranquilizarme y miro hacia arriba buscando la luz de los míos❤️ Gracias a todos los que nos habéis acompañado en el arranque de esta nueva etapa y enhorabuena al equipazo de Cámbiame, qué suerte la mía", escribe la presentadora junto a esta imagen del primer día del nuevo 'Cámbiame'.



Sergio Sánchez, feliz con sus chicas "Porque existen momentos así... felicidad", escribe el futbolista junto al vídeo en el que su hija Adriana y su mujer, Elisabeth Reyes, dan de comer a las palomas en el parque de El Retiro de Madrid.



Iván González y su posado más atrevido El extronista de 'MYHYV' Iván González, sin censura, lo enseña (casi) todo desde Bali y se echa un piropo a sí mismo: "Aquí os dejo otro monumento más de bali y justo al fondo mirar que vistas mas bonitas. Happy day".



India Martínez se suma a la aventura con Calleja La cantante India Martínez deja la canción (temporalmente). Va a irse al Everest con nuestro aventurero favorito, Jesús Calleja: "Que nos vamos al Everest!!!! Muchas gracias @jesuscallejatv por invitarme a esta increíble aventura!!! Todavía no me lo creo!!Vamos!! #PlanetaCalleja".



Paz Vega recuerda a la gran Amparo Baró "Hoy hace 3 años que nos dejó Amparo Baro... Su voz, su manera de caminar, su mirada viva e inteligente... y yo la sigo echando de menos... #7vidas#amparobaro #grande#siempreennuestroscorazones", ha escrito la actriz junto a esta bonita imagen de la serie en la que trabajó con Tony Cantó, Blanca Portillo, Javier Cámara y Amparo, 'Siete Vidas'.



Así es la habitación de los hijos pequeños de Cristiano Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han formado una familia numerosa y como cualquier mortal tienen que ingeniárselas para atender a todos. Por eso, el futbolista del Madrid y su novia habrán pensado que lo mejor es que los pequeños de la casa, los mellizos Eva y Mateo, y la benjamina Alana Martina compartan habitación. Como puede verse en la imagen que Georgina ha compartido en sus redes, el dormitorio está decorado en tonos claros, con paredes blancas y una moqueta en tono tierra. En la habitación pueden contemplarse en hilera las cunas de los mellizos, Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada en junio de 2017, y el cuco de la pequeña Alana Martina, la hija que Cristiano y Georgina tuvieron el pasado 12 de noviembre. El mobiliario es blanco, con ligeros toques en rosa para las niñas y en azul para el niño.



Mini Rudy El jugador de baloncesto Rudy Fernández ha publicado esta divertida imagen en la que su hijo Alan, fruto de su relación con la modelo Helen Lindes, lleva su camiseta del Real Madrid con su número, el 5. ¿Seguirá el pequeño los pasos de su padre?



¡Feliz cumpleaños! "La suerte me ha abrazado con tanta fuerza que no me podría soltar aunque quisiera... Estoy rodeada de la gente más molona del planeta tierra. Gracias por hacerlo otro año inolvidable. Y brindo porque año tras año seamos nosotros. #26", ha escrito la actriz junto a una serie de imágenes que ha compartido con sus fans para celebrar su cumpleaños. En ellas, como no podía ser de otra manera, se encontraba Isco Alarcón, su pareja.



Mario Casas felicita a su hermano "Eres alguien muy especial, tu bondad y tu serenidad como hombre me enseña a ser un poco mejor cada día, eres un reflejo en el que me miro a menudo, tienes una madurez emocional envidiable, te admiro mucho brother. -La alegría de la vida proviene de nuestros encuentros con nuevas experiencias, y por lo tanto, no hay mayor alegría que un interminable horizonte cambiante, para cada día tener un sol nuevo y diferente. Felices 26 @christian.casass te quiero.❤️", escribe el actor para felicitar a su hermano pequeño, Christian, que cumple 26 años. ¡Muchas felicidades!



Ana y Blanca, más que hermanas Las actrices Blanca Suárez y Ana Fernández se consideran más que hermanas, gemelas. "-T-W-I-N-S-", escribe Blanca.



El lado más espiritual de Maribel Verdú "Cada 30 de Enero se celebra el día de la paz y la no violencia en el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi. Y cada martes con @anachanfreau celebramos lo mismo".



Pol se lo quita todo Pol Badía, concursante de Gran Hermano 17, ha decidido unirse a la moda de los desnudos en Instagram, y ha enseñado el culete. ¿Será una llamada de atención para Adara? ¿Una forma de que vea lo que se ha perdido? Ahora que su ex novia ha anunciado que está empezando una relación con Hugo (GH revolution), Pol enseña cuerpazo para deleite de todos.



Tamara Gorro, cada día más enamorada "Gracias por cruzarte en mi camino, gracias por ser mi amigo, gracias por ser mi motor, gracias por sostenerme, gracias por darme dos maravillosos hijos, GRACIAS POR EXISTIR. ¡TE AMO!", le decía la bloquera a su chico, el futbolista Ezequiel Garay. Y es que no hacen falta San Valentin'es para demostrar el amor.



Las influencer se visten de novias Laura Escanes y Dulceida han vuelto a ponerse el vestido de novia, pero tranquilos, no se casan de nuevo. Siguen felizmente enamoradas de sus parejas, Risto y Alba. Se han vestido de novias para desfilar para Ze García, que ha contado con las influencer más reclamadas para lucir sus diseños. María Pombo, Jessica Goicoechea, Inés Arroyo, Marta Lozano, Madame de Rosa...



Lydia Bosch felicita a su hija La actriz ha sacado su lado más tierno con su hija, Andrea Molina, y para la ocasión ha colgado varias fotos de todo lo que han vivido, y le ha dedicado unas conmovedoras palabras; "Mi vida , esta es una de tus primeras fotos .Y precisamente con ella y con dos más que te mando por aquí , quiero celebrar tus 26 preciosos años. Naciste un miércoles 29 de Enero a las 4:45 de la madrugada , e hiciste posible que se cumpliera mi gran sueño ...tenerte. Cierro los ojos y aunque no lo creas, siento todavía ese olor de tu piel aún arrugadita y ese calorcito tan de otro mundo en el que me perdía y en el que me sigo perdiendo cuando te abrazo. Hace 26 años tu pequeña manita se agarró fuerte a mi dedo y desde entonces , no nos hemos soltado. Me gusta compartir viaje contigo y seguir creciendo y aprendiendo como madre a tu lado y al lado de tus hermanos. Me gusta verte volar y saber que estés donde estés , estamos conectadas. Feliz cumpleaños mi amor!! Feliz vida !!! Vuela alto ,quiérete mucho ,TANTO como yo a tí y que tus sueños se cumplan!!"



Torres, fan del Mago Pop Fernando Torres se ha puesto en el otro lado y se ha convertido en un 'fan' del Mago Pop; "100% recomendable , una actuación increíble y un mensaje genial. "Nunca dejes que nadie te diga que algo es imposible" Enhorabuena Antonio!!".



Bisbal felicita al Rey David Bisbal ha felicitado al rey, Felipe VI en su cumpleaños, y lo ha hecho a través de las redes sociales con una foto en la que puede verse a ambos. "Feliz cumpleaños Don Felipe".



Raquel Bollo y 'su gente' "Mi gente... mi canija Como me gustó veros supo a poco.#momentos #losmios #aldearocio #amamesinmodales #hastaelinfinitoymasalla". Los problemas entre el clan Pantoja y que cada una se posicione a favor de un miembro de la familia no han podido con la amistad entre Raquel y Anabel Pantoja.



Ana Boyer recuerda su boda La mujer de Verdasco ha celebrado su 'tbt' (una forma de recordar un momento especial un jueves) recordando el día de su boda. Y lo ha hecho brindando por sus amigos, según ella misma "los mejores del muuuundo".



Salvador Sobral vuelve a cantar El cantante portugués ganador de Eurovisión 2017 sigue con sus problemas de salud, pero ha reconocido estar nostálgico por la música, y ha decidido dedicar un especial vídeo a sus seguidores.



Elena Tablada y su versión más familiar Acaba de cumplir 37 años y lo hace rodeada de los suyos. "Biggerandbetter", dice ella misma (mayor y mejor), y es que está mejor que nunca. Rodeada de amor, salud y mucha felicidad.



Ivonne Reyes se pone del revés La actriz está aprendiendo a hacer "Yoga aereo" y nos lo ha querido demostrar con una foto 'del revés'. ¡No se le da nada mal!



Sandra Barneda y Mercedes Milá, juntas Dos de las periodistas más reclamadas de la actualidad, juntas por la cultura. "Encontrarte siempre es un placer @mercedesmilaoficial. Día de los libreros en Barcelona", y añadía "leer es sexy".



La empresaria Mabel Lozano ha asistido a un acto en el que estaba la reina Sofía y afirma que es una mujer encantadora. "Encantadora en las distancias cortas", escribía.



Jessica Alba enseña la tripa La actriz Jessica Alba fue madre por tercera vez el pasado 31 de diciembre. Un mes después, nos recuerda cómo estaba justo antes de dar a luz; "Hace un mes. Embarazada de 9 meses y medio".



Carlota Corredera recuerda cuando pesaba 60 kilos más "Esta imagen es de noviembre de 2015, siete años después de hacerme una lipoescultura y una mastopexia, cinco meses después de ser mamá. Sobran las palabras. Estaba realmente enorme pero sobre todo no tenía salud ni calidad de vida. Estaba en riesgo cardiovascular y tenía un grave nivel 13 de grasa visceral. En esa foto ya había decidido que en enero de 2016 comenzaría mi nueva vida. Faltaban dos meses para ponerme en manos de la @dradoloressaavedra y el método Pronokal de @pronokal_es. Han pasado ya dos años y dos meses de esta instantánea. Respeto máximo a todas las personas que quieren recuperar su salud a través de otras opciones médicas, quirúrgicas o no. Pero pido respeto también a mi victoria personal respecto a mi salud que he compartido públicamente siempre y en la que no hay ni trampa ni cartón, ni golpes de bisturí, y sí mucho sacrificio, fuerza de voluntad y esfuerzo".



Kim Kardashian va al súper ¡en chándal! Lo mismo saca su lado más 'hot' sin ropa, que se planta el chándal. Kim Kardashian no deja de sorprendernos. Esta vez ha sido por ir al super, y ¡lo ha hecho en chándal!



Romina Belluscio anima a ponerse en forma La presentadora Romina Belluscio nos muestra cómo se pone en forma y manda un mensaje de ánimo a todos los amantes del deporte.



Carla Bruni, 10 años de su boda con Sarkozy La cantante Carla Bruni recuerda el día de su boda con Nicolás Sarkozy, del que se cumple una década.



Soraya y el besito nocturno más perruno La cantante Soraya Arnelas tiene un 'amante' que todas las noches le da su cariño. ¡Su perro Bowie'; "Mi bowie , que no falla nunca, que cada noche viene a darme mi beso de buenas noches ... Te quiero Bowie!".



Tamara Gorro, día familiar "Un día sin ellos y parece una eternidad...", comentaba Tamara Gorro. Se han puesto los abrigos, gorritos, guantes...y de paseo invernal.



Carmen Alcayde, a conjunto de sus peques Qué mejor que pasar un finde familiar, y ¡a conjunto! "Vestiría siempre como mis hijas, me hace sacar la niña que hay en mí", comentaba Carmen junto a esta tierna foto.



Belén se cambia a la radio La 'princesa del pueblo' ha dejado la tele para monerse a los micros...de la radio. ¡Pero no os austéis! No es para siempre, sólo ha ido a visitar el programa de los 40 de Tony Agilar. Belén Esteban seguirá, como siempre, regalándonos grandes momentos en televisión.



Jesús Vázquez en la nieve "Me vuelve loco la nieveeee", y ¿a quién no? Jesús Vazquez ha sido, como muchos famosos, uno de los afortunados en tomarse unos días de descanso y disfrutar de la nieve.



Georgina presume de hija La modelo está hecha toda una madraza y así lo demuestra en sus redes sociales. Pero no todo es jugar, también hay tiempo para el descanso y es justo ese instante el que ha aprovechado la chica de Cristiano para presumir de la pequeña Alana.



