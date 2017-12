El día a día de los famosos

Esta imagen desborda alegría y no es para menos ya que los últimos tiempos no han sido buenos para sus padres. Sobre todo para su madre que en el año 2015 sufrió un ictus y este año, en el mes de octubre, tuvo que ser intervenida de urgencia para implantarle un marcapasos , como contó su hija en sus redes sociales a pesar de que no fue ella quien filtró la información.

Manuela Velasco, agredida física y verbalmente

La actriz ha contado en su cuenta de Instagram un suceso muy desagradable que le ha ocurrido con un grupo de taxistas.

"Llevo toda mi vida siendo usuaria del servicio de taxi de Madrid, el taxi es el medio de transporte que más utilizo. No tengo ni Uber ni Cabify. En estos días escucho y comprendo las reivindicaciones de los taxistas y la huelga de hoy. Por eso me duele profundamente que esta mañana, cuando un compañero del servicio de transportes de la productora con la que estoy trabajando en televisión y que lleva con nosotros más de 4 años, me ha dejado en casa después de trabajar, un grupo de taxistas nos ha agredido ( puntualizo) físicamente al coche y verbalmente a nosotros, sin preguntar primero. Concretamente me han dicho, entre otras cosas e insultos: " COME POLLAS" "VETE A COMER POLLAS A ANTENA 3 PESETERA" " Ya nos vamos a encargar de que nadie te vea en la tele". Además han golpeado el coche de mi compañero y nos han tirado huevos y objetos. #ASÍNO ( de las lindezas MACHISTAS hablamos otro día) @madrid @comunidadmadrid#taximadrid", explica Manuela junto a esta imagen.