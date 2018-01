El día a día de los famosos

Lydia Bosch felicita a su hija

La actriz ha sacado su lado más tierno con su hija, Andrea Molina, y para la ocasión ha colgado varias fotos de todo lo que han vivido, y le ha dedicado unas conmovedoras palabras; "Mi vida , esta es una de tus primeras fotos .Y precisamente con ella y con dos más que te mando por aquí , quiero celebrar tus 26 preciosos años. Naciste un miércoles 29 de Enero a las 4:45 de la madrugada , e hiciste posible que se cumpliera mi gran sueño ...tenerte. Cierro los ojos y aunque no lo creas, siento todavía ese olor de tu piel aún arrugadita y ese calorcito tan de otro mundo en el que me perdía y en el que me sigo perdiendo cuando te abrazo. Hace 26 años tu pequeña manita se agarró fuerte a mi dedo y desde entonces , no nos hemos soltado. Me gusta compartir viaje contigo y seguir creciendo y aprendiendo como madre a tu lado y al lado de tus hermanos. Me gusta verte volar y saber que estés donde estés , estamos conectadas. Feliz cumpleaños mi amor!! Feliz vida !!!

Vuela alto ,quiérete mucho ,TANTO como yo a tí y que tus sueños se cumplan!!"