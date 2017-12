El día a día de los famosos

Pelayo saca su lado solidario

El estilista Pelayo Díaz se vuelca con el Día Internacional de la lucha contra el Sida y recoge está foto que acaba de hacerse para una conocida publicación. "He destinado el dinero de un reportaje a la fundación del Dr. Bonaventura Clotet para que sigan sus fantásticas labores de investigación. El VIH no es cosa del pasado y tenemos que ganarle la batalla, no os la juguéis por un calentón, usad siempre el preservativo", escribía Pelayo.