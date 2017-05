El día a día de los famosos

¡a los gatitos! La hija de Isabel Pantoja ha compartido una tierna instantánea en la que la vemos jugando con un gatito. Al parecer, la colaboradora tiene pánico a los felinos y va superando su miedo: "Pues no les tengo tanto miedo..."

Adoración por su hermano

El hermano de Elsa Pataky, Cristian Prieto, ha escrito un mensaje muy bonito en redes dirigido a su hermana y ésta no ha dudado en corresponderle con unas emocionantes palabras.

Cristian ha escrito: A la persona que me ha ayudado a crecer. Ahora no solo tú cargas conmigo. Te quiero! @elsapatakyconfidential". Y su hermana, muy feliz por este mensaje, le ha contestado con estas palabras: "@cristianprieto.filmmaker Cada día me siento más orgullosa de ti hermanito! Y es lo mejor que puedes darme, aparte de tu amor incondicional!"