El día a día de los famosos

Justin Timberlake, el hombre con más suerte del mundo

Jessica Biel acaba de cumplir 35 años y Justin Timberlake ha querido aprovechar la ocasión para ponerse tierno y dedicarle unas bonitas palabras. "Me haces reír, me haces sonreír. Me haces amar. Me haces querer ser mejor. Hablando de eso, nadie es mejor que tú... Ahora sé que es mejortener suerte que ser bueno. Pregúntame quién es el hombre con más suerte del mundo y te diré que estás viéndolo. Feliz cumpleaños, mi corazón", reza su mensaje de cumpleaños.