El día a día de los famosos

Un cambio radical

María Castro ha sorprendido a todos con su nuevo 'look', y es que ha cambiado su ondulada melena pelirroja por una morena con flequillo. Sin embargo, no todo es lo que parece, y es que la actriz luce esta peluca en su último trabajo.

"IT'S ME! SOY YO! Dejadme que piense qué hace más ilusión...si que me cambien al fin el look, o trabajar al lado de @raularevaloz ! Sin duda lo segundo! Aunque lo primero tampoco está mal! Qué os parece??", señalaba junto a la instantánea.