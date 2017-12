La semana de los famosos

Kim presume de su hija La más famosa del clan Kardashian ha compartido una tierna imagen de su hija Nort, que posa como una auténtica estrella. Y es que de casta le viene al galgo...



Así se ha quedado Hugo Silva Pero, ¿qué te ha pasado? "Hugo vente que tienes pruebas con @tonogarzonfx ....", comenta el actor junto a esta imagen en la que aparece con un aspecto muy extraño. ¡Que no cunda el pánico! Se trata de una prueba de maquillaje y efectos especiales para uno de sus trabajos...



¿Le reconoces? Se trata de Iker Casillas. El portero del Oporto ha compartido esta imagen de cuando comenzó a jugar en el Real Madrid, hace ni más ni menos que 20 años. ¡Parece que fue ayer! "#20años@uefachampionsleague #instituto Donde estabas tú hace 20 años??", ha comentado el deportista.



Elisa revoluciona las redes Elisa ha encendido Instagram con esta sensual imagen mientras se da un baño. Tanto ha gustado que tiene más de 9.000 'me gusta'. "Black freeday", escribe la actriz haciendo un juego de palabras y cambiando 'friday' por 'free day', es decir, día libre.



Jorge Javier Vázquez, nuevo viaje "Lisboa. Me gusta porque me parece imposible no amarla. Así, sin más", escribe el presentador junto a la fotografía en blanco y negro que ha compartido en sus redes sociales de su último viaje a Portugal.



Laura y Risto se besan en una esquina "No puedo estar más orgullosa de ti y de todo lo que haces. Te amo. Contigo no tengo miedo ❤️ #toelrrato", escribe la modelo junto a esta imagen en la que besa con ternura a su marido. Además, lo hacen en una esquina muy peculiar de las calles de Madrid.



Celia García, a puntito de caramelo "A PUNTO DE EXPLOTAR • Así es como estoy a 1 semana de salir de cuentas. Alejandra sal ya, que tenemos ganas de verte y yo empiezo a estar un poco incómoda...", escribe la mujer de Saúl Craviotto junto a esta divertida imagen en la que luce su super barriguita. El feliz matrimonio está deseando dar la bienvenida a su segunda hija en común, a la que llamarán Alejandra.



Alba Carrillo presume de padre "Un guaperas en mi cocina! Mi padre! #comidaenfamilia #domingo", comenta la modelo junto a esta imagen en la que aparece su padre Carlos cocinando.



David Bisbal comparte su imagen más tierna "1980.Aquí aprendiendo a andar en Torremolinos. La de atrás es mi hermana María del mar", escribe el cantante almeriense junto a esta imagen de su más tierna infancia.



Nagore se toma un respiro "Qué importante es desconectar y escucharse... Silencio fuera, ruido dentro... Tómate tu tiempo y no corras, disfrútate", comenta la asesora del amor junto a esta relajante imagen.



Los buenos días más sexies de Nuria Roca Con esta imagen tan sugerente y original Nuria Roca nos ha dado los buenos días. Luciendo palmito en sujetador, la presentadora ha revolucionado las redes.



Poty felicita a su hija "Mi chiquitina , ya se hizo mayor!! MARTINA hoy cumple 13 años!! Y solo puedo decir que es la felicidad más grande que tenemos en esta casa!!estoy súper orgulloso de ti y te quiero con toda mi alma!!! FELICIDADES HIJA!! Y que cumplas muchos más!! @maarticaastillo @gusety", escribe el coreógrafo junto a esta tierna imagen.



¡Felicidades Joana! Silvia Abril y Andreu Buenafuente han preparado esta gran sorpresa a su hija Joana por su quinto cumpleaños. Con mucha ilusión, su madre, finalista de 'Masterchef Celebrity 2', ha comentado: "Todos a punto ... para el 5 !!!!!!!!!! mañana fliparà !! Amor absoluto !!"



Shakira vuelve a sonreír A pesar del mal momento que está pasando la cantante, consigue no perder la noticia gracias a noticias como su nominación al Grammy americano: "Gracias por hacer realidad ese Grammy latino y esta nominación de hoy al Grammy americano! Todo se los debo a ustedes!! Los quiero mucho!".



Jorge Fernández muestra su faceta más solidaria "Ya de vuelta en Madrid. Ha sido un viaje duro pero volvemos con material para enseñároslo dentro de muy poco. Vuestra ayuda va a ser fundamental para ayudar a pasar el invierno de todas estas familias que lo han perdido todo en la guerra. Os iré contando cómo... y GRACIAS ya de antemano!!! @eacnur #refugiados", escribe el presentador de 'La ruleta de la suerte' junto a esta fotografía.



Manuela Velasco, agredida física y verbalmente La actriz ha contado en su cuenta de Instagram un suceso muy desagradable que le ha ocurrido con un grupo de taxistas. "Llevo toda mi vida siendo usuaria del servicio de taxi de Madrid, el taxi es el medio de transporte que más utilizo. No tengo ni Uber ni Cabify. En estos días escucho y comprendo las reivindicaciones de los taxistas y la huelga de hoy. Por eso me duele profundamente que esta mañana, cuando un compañero del servicio de transportes de la productora con la que estoy trabajando en televisión y que lleva con nosotros más de 4 años, me ha dejado en casa después de trabajar, un grupo de taxistas nos ha agredido ( puntualizo) físicamente al coche y verbalmente a nosotros, sin preguntar primero. Concretamente me han dicho, entre otras cosas e insultos: " COME POLLAS" "VETE A COMER POLLAS A ANTENA 3 PESETERA" " Ya nos vamos a encargar de que nadie te vea en la tele". Además han golpeado el coche de mi compañero y nos han tirado huevos y objetos. #ASÍNO ( de las lindezas MACHISTAS hablamos otro día) @madrid @comunidadmadrid#taximadrid", explica Manuela junto a esta imagen.



La extraña felicitación de Anabel a su madre o estará en el balcón de las campanadas, aunque quizá ya se lo esperaba, y su primo Kiko Rivera apoyó a Rafa Mora en la lucha...pese a todo, Anabel está guapísima y sonriente como de costumbre. Pero esta felicitación de cumpleaños nos ha sorprendido: "Muchísimas felicidades MAMÁ!!Gracias por todo lo que tú y yo sabemos!Te quiero a mi manera". 'A su manera' la quiere, y le agradece 'todo lo que ellas saben'... ¡Cuánto enigma en una sóla felicitación! Hace sólo unas semanas se derrumbaba hablando de su madre, Merche, un gran apoyo para ella en los duros momentos de la operación de su padre y su ruptura con Juanlu.



Arantxa de Benito, enamorada de Dylan La que fuera mujer de Guti ha presentado a sus seguidores al nuevo miembro de su familia: su mascota Dylan. Un adorable perrito que parece un peluche: "Os presento a Dylan. Ha llegado hoy a casa para dejarse cuidar y cuidarnos. #bobtail #gracias @luhidalgo9 #enamoradadeesacarita".



Ana Obregón presume de sus padres Ana Obregón es una mujer muy familiar. Para ella las tres personas fundamentales en su vida son su hijo Álex, y sus padres, Antonio y Ana María. Por ello, ha querido compartir en su cuenta de Instagram una imagen con sus progenitores en un día muy especial: su 60 aniversario de boda. "Un alto en las grabaciones para disfrutar con mis padres. Feliz con la mejoría de mi madre y de verlos juntos tan enamorados como el primer día . 60 años de amor no es nada!!!! ❤️", comenta Ana junto a la tierna imagen. Esta imagen desborda alegría y no es para menos ya que los últimos tiempos no han sido buenos para sus padres. Sobre todo para su madre que en el año 2015 sufrió un ictus y este año, en el mes de octubre, tuvo que ser intervenida de urgencia para implantarle un marcapasos, como contó su hija en sus redes sociales a pesar de que no fue ella quien filtró la información.



Ariadne Artiles, una premamá feliz La modelo canaria luce su tripita en la recta final de su embarazo mientras disfruta de su querida tierra. "Little mowgli at home. Pura vida ", escribe en su Instagram.



Laura Matamoros presume de barriguita Desde que se salió a la luz la noticia de que Laura estaba embarazada, la exsuperviviente no ha lucido nunca su tripita. Sin embargo, algo ha cambiado y la hija de Kiko Matamoros ha decidido reglar esta bonita imagen a sus seguidores en la que se puede ver cómo tiene ya la barriguita. Foto que ha titulado: "Creciendo..."



La foto que marcará la vida de Soraya "Gracias @sergiolar10 por esta sesión de fotos tan especial. De esas fotos que marcarán mi vida. GRACIAS❤️ #pielconpiel #mamaehija#teamomanuela", ha escrito la cantante junto a esta tierna imagen con su hija Manuela Grace.



Alaska celebra 18 años de amor "Hoy hace exactamente 18 años que nos casamos aquí y hemos vuelto al lugar del delito. ¡Lo nuestro alcanza la mayoría de edad! Firmo por otros 18 (por lo menos). Felicidades Marito ¡¡¡¡¡te quiero!!!!!!", ha escrito la cantante junto a esta imagen del lugar donde se casó con su marido, el carismático Mario Vaquerizo. ¡Muchas felicidades!



Ya ha llegado la Navidad a casa de Cristina Pedroche La colaboradora de 'Zapeando' ha compartido varios vídeos en su cuenta de Instagram donde celebra la llegada de la Navidad al ritmo de un villancio muy flamenco y ataviada con todos los accesorios que podía ponerse. ¡Feliz Navidad!



Lady Gaga, pura sencillez en la playa La cantante ha lucido un 'look' imposible para pasar un día en la playa. Lo de menos es el bikini tanga en plata y oro, pero el collar y las sandalias no pasan desapercibidas. Y es Lady Gaga es una diva y lo es hasta en la playa, aunque se le claven los tacones en la arena...



Alejandro Fernández, un padre orgulloso "Felicidades mis amores, q la pasen increible, vinieron a darle sentido a mi vida x partida doble #afestejar", escribe el cantante mexicano junto a esta fotografía en la que sus hijas gemelas, Camila y América, le dan un tierno beso.



Alyson Eckman, agobiada en el supermercado "Porque siempre me pasa esto? Siempre que entro al súper para comprar una cosa salgo con 5.000 cosas en brazos, liándola parda, cosas cayendo al suelo y chocándome con gente porque tengo un yogurt tapándome los ojos? Os a pasa a vosotros también o soy la única idiota en la sala? Alguien?", escribe la ganadora de 'GH VIP' en sus redes sociales. Si te sirve de consuelo nos pasa a todos... ¿O no?



Susan Sarandon, 'look' ochentero Susan Sarandon ha echado la vista atrás para recordar una fotografía de una de sus películas más recordadas 'Las brujas de Eastwick', de 1986. El pelo no deja lugar a dudas de que la imagen es de los 80...



Laura Sánchez, así era hace 18 años "Ohhh un bebé!!! #tbt#18yearsago", comenta la modelo sevillana junto a esta imagen de su más tierna juventud. Lo cierto es que parece que los años no pasan por ella, incluso ahora está mucho más guapa.



Ana Obregón abre el baúl de los recuerdos La actriz ha compartido con sus seguidores la primera imagen de su primer posado, ahí es nada: "#tbt Acabo de encontrar mi primer posado subida a un delfín con mi querida hermana Amalia ! Ella era una TOP y yo una niñata , hicimos esta sesión de fotos creo que para la revista Telva. #plazadelosdelfines #primer #posadodeverano #photoshoot #recuerdos #fuente #delfin #photoofday #nostalgia #trowback #jueves #madrid #españa"



Sara Carbonero pasa frío Sara Carbonero ha estado en Oporto, donde ha llevado su estilo. Vivir en Portugal le está dando la oportunidad de conocer bien el país vecino. "Vivir en Oporto. #hallegadoelfrío #muchoydegolpe #ytambiénnosquejamos #elcasoesquejarse #enamoradadeestaciudad #Porto #slowlife", escribía Sara.



Marisol, la niña de nuestros ojos La Academia de Cine recuerda a la gran Pepa Flores 'Marisol' en una de sus míticas películas. La cinta tiene 55 años.



Tamara Falcó recuerda su infancia con su hermana Tamara Falcó se pone tierna ante la boda de su hermana Ana y recuerda la infancia que pasaron juntas con esta foto. "Y pensar que esta enana está a punto de casarse. Menos mal que ya le quiero a él como a un hermano", comentaba Tamara.



Pelayo saca su lado solidario El estilista Pelayo Díaz se vuelca con el Día Internacional de la lucha contra el Sida y recoge está foto que acaba de hacerse para una conocida publicación. "He destinado el dinero de un reportaje a la fundación del Dr. Bonaventura Clotet para que sigan sus fantásticas labores de investigación. El VIH no es cosa del pasado y tenemos que ganarle la batalla, no os la juguéis por un calentón, usad siempre el preservativo", escribía Pelayo.



Marisa Jara presume de curvas La modelo Marisa Jara nos presenta una de sus fotos favoritas.



Pau Donés se va de gira Pau Donés, muy recuperado y de buen ánimo en su lucha contra el cáncer de colon, sigue en la carretera. "Buen día, Music Lovers. Hoy concierto en #tampa, en THE ORPHEUM...Yujuuuu. Payá que vamos #usa #50palostour", era el mensaje del cantante.



Victoria Beckham, una madraza La mujer del futbolista David Beckham ha pasado una tarde de los más divertida con sus hijos, Romeo y Cruz. Y prueba de ello es esta divertida foto con uno de ellos.



Judit Mascó, en buena compañía La modelo no dudó en posar así de feliz junto al actor Richard Gere, con quien coincidió en la gala de los premios de la revista Harper's Bazaar.



Arturo Valls, de fiesta El actor y presentador ha celebrado una fiesta con sus compañeros de rodaje, para celebrar su finalización, y pasando una tarde de risas: "Parte del elenco de 'Tiempo después', que no es poco", escribía Arturo en sus redes sociales.



El tierno mensaje de David Bisbal El cantante almeriense sorprendió a su padre en el día de su cumpleaños con un detallazo: "Hoy 1 de diciembre es el cumpleaños de mi padre don José Bisbal Carrillo. Cuánto se echa de menos a la familia en estos momentos tan especiales.Hoy tenemos un concierto en Uruguay y se lo dedicaré a mi padre. Os quiero! Esta foto fue tomada en el mini Hollywood de Almería cuando disfrutamos con todos los niños de un espectáculo maravilloso", escribía emocionado el artista.



Hiba Abouk se destapa La actriz de 'El Príncipe' desafía el frío de diciembre y la ola de frío quitándose la ropa y presumiendo de cuerpazo.



