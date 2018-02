El día a día de los famosos

La hija de la presentadora de Sálvame, Paz Padilla, se lo ha pasado bomba celebrando estos carnavales . La joven ha optado para esta fiesta por un look muy rockero, con chaqueta vaquera de mangas recortadas, con un ojo pintado al más puro estilo 'Kiss' y con una guitarra eléctrica de lo más divertida. Y para acompañar su atuendo, Anna utilizaba el gesto más típico de los rockeros para saludar así a la cámara .

Seguro que la madre no pudo recibir mejor regalo que esta fiesta sorpresa por parte de su hija, en la que se lo han pasado en grande cantando, según ha confesado Laura: " Se nota que cantar no es lo mío y que cada uno iba a su bola, pero lo que cuenta es la intención, ¿no? ", añadía con humor junto a esta foto en la que madre e hija posan junto a una imponente tarta.

Hoy era un día muy especial para Laura Escanes . La youtuber ha celebrado este fin de semana el cumpleaños de su madre , que vino al mundo hace 50 años exactamente, y la joven ha utilizado las redes sociales para dedicarle un mensaje cargado de emotividad: " Felices 50 mami. Quiero que sepas que cuando sonríes me llenas de vida a mí y a cualquiera que se cruce contigo. Porque eres luz ".

Consciente de lo mal que lo está pasando la pequeña, también ha aprovechado para enviarle un mensaje de ánimo, "Fuerza, princesa" , mensaje que ha reforzado escribiendo sobre la arena de la playa, a la orilla del mar. Sin duda, un bonito gesto que no ha pasado desaprecibido para su 'familia virtual' , que como siempre le ha mandado muchos ánimos.

Tamara Gorro había pedido estos días ayuda a todos sus seguidores (o su 'familia virtual', como le gusta llamarles), para encontrar pañuelos oncológicos infantiles para poder ayudar a la hija de una amiga suya a que llevara un pañuelo que le gustara, pero "no encontramos pañuelos oncológicos infantiles bonitos", se quejaba la youtuber a través de un vídeo.

La tierna felicitación de la Eva González a su madre

La presentadora de 'Masterchef' ha vivido un día muy especial, y ha utilizado sus redes sociales para felicitar de la forma más emotiva a su madre, que hoy cumplía años.

La sevillana compartía con todos sus seguidores una foto con un primer plano de su madre y un mensaje cargado de amor dedicado especialmente a su progenitora: "La que me enseñó lo que soy y lo que no debo dejar de ser. La más guapa del mundo. La que será la mejor abuela. La que hoy cumple años. MI MADRE. MI VIDA. ¡¡Viva la madre que me parió!!".