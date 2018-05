¿Cómo han felicitado los famosos a sus madres?

Manuela Velasco La actriz ha utilizado esta tierna fotografía para felicitar a su madre.



Mar Saura "MAMI TE QUIERO CON LOCURA.Feliz día de las madres a todas!#felizdiadelamadre #instagram#photographer #photography #photo#sauralook"



Vicky Martín Berrocal "Que orgullosa me siento de ser tú hija!#felizdiadelamadre @victoriamartinserrano1947 MI MADRE!"



Helen Lindes "Feliz día a todas las mamás!!! El mejor trabajo del mundo que recibe la mejor recompensa: besos, sonrisas, abrazos y amor verdadero #felizdiadelamadre #happymothersday#love #Alan #mother #baby #happy"



María Castro "FELIZ DÍA DE LA MADRE! Hace 22 meses que me convertí en mamá....y aunque vivo agotada y le debo al sueño no sé cuántas horas ya, no puedo sentirme MÁS PLENA Y FELIZ! Gracias Maia por existir!!! Jamás habría podido imaginar un amor tan puro e incondicional!Gracias @jose_manuel_villalba por ser la otra mitad,la mitad de nuestra pequeña!Y gracias mamá por amarme TODO y por servirme como el mejor de los ejemplos! La mejor madre del mundo eres tú! No lo olvides! #felizdiadelamadre #maia #mama"



Lucía Rivera "Feliz día eres muy grande", la modelo dedicaba estas tiernas palabras a su madre, Blanca Romero.



Paz Vega "Mi madre... #felizdiadelamadre #tequieroinfinito"



Úrsula Corberó "T’estimo MAMI"



Álvaro Morata "Feliz día de la madre. Gracias por todo lo que haces por mi. Te quiero @susanamartinramos"



Álex Adróver "Pues aquí las dos madres de mi vida. El mejor ejemplo a seguir que podrá tener nuestra pequeñaja", el actor ha compartido esta tierna fotografía de su futura mujer junto a su madre.



Eva González "Ahora entiendo tantas cosas... Feliz día de la madre mamá".



Anne Igartiburu "Gure Ama... nuestra Madre... beti bihotzean. Siempre en el corazón. Always with us Mom. #diadelamadre #elorrixokuenaz"



Nathalie Poza "Y decían los Ramones:First rule is!Be nice to mommy..(no era la primera pero hoy sí)Pour toi Nicole #vietnamveterans"-



Manuel Díaz, 'El Cordobés' "La única persona que te querrá independientemente de tu fama, tu posición social, tu capacidad económica, tu actividad laboral o tu carácter. Los únicos ojos en los que siempre podrás ver con claridad la verdad. El único corazón que siempre te estará protegiendo incluso desde la distancia. Los únicos brazos que siempre permanecerán abiertos para auparte a triunfar o para rescatarte de tus fracasos. El único pilar real en tu vida. Gracias madres por vuestro ejemplo. ¡Gracias, mamá, por tu entrega y por enseñarme el significado del verbo “amar”! #felizdíadelamadre"



Santiago Segura "Daria la vida por volver a estar en tus brazos..."



Manu Tenorio "Feliz #diadelamadre esta es la mía aunque tengo otra que aunque ya no está la tengo más presente aun que cuando estaba...ellas han ido cincelando mi la lo largo de mi vida y al final siempre están detrás de mis canciones aunque a simple vista no lo parezca.. A las madres si que habría que hacerles hoy y todos los días el pasillo...#mama#carmenes #manutenorio #manutenorio#manu #coleccionindefinida #musica"



Cristina Cifuentes " Muchas gracias y felicidades a todas las madres. Especialmente a la mía, la mejor. #FelizDiaDeLaMadre #MothersDay‬"



Gemma Mengual "Feliz día de la madre. Siempre ahí."



Marta Hazas "Felicidades mami!!! Te quiero mucho@marietacuesta (Ya me vestías de época en los 80, ya confiabas en que haría series como Bandolera y Gran Hotel y querías que estuviese cómoda con el vestuario, eh?)"



Vanesa Lorenzo "Mamá, eres la persona más empática y compasiva que he conocido nunca. Te quiero . Gracias por estar siempre ahí, estar ahí pase lo que pase y por ayudarme tanto con las peques y cuidarlas como lo hiciste con nosotros. Con amor incondicional y maravillosa pedagogía. #BenditasMamásYAbuelas"



Tamara Gorro "Muy jovencita tuvo a su bebé. Poco después la pida le otorgó otro papel, el de padre. Día y noche trabajando para que su hija no tuviera ninguna carencia. Destruyendo obstáculos sin importarle su dolor, tan solo quería la felicidad de la que se convirtió en su vida, yo. Y la mía, mi vida te la debo a ti mamá.¡TE AMO POR SIEMPRE!#mamamolona #elgorrodetamara #felizdiaatodaslasmamis"



David Bisbal "Aquí estamos con Mari Ferre! Dandole cariño por el día de las madres!!!! Aprovecho para felicitar a todas las madres. Os queremos. aquí en Espańa se celebra el primer domingo de mayo y en Latinoamérica el segundo domingo de Mayo! Espero que estéis pasando un feliz domingo en familia."



Carmen Borrego "Feliz día a la mejor madre del mundo"



Raquel Revuelta "Afortunada de tenerte cerquita.. te quiero mamá !! Felicidades @abuamalitalagata #diadelamadre #madres"



Amelia Bono "Ella, mi referente, mi ejemplo... Te adoro mami, feliz día de la madre @anarmosquera#nohepodidotenermasuerte"



Eugenia Osborne "Esa sonrisa q echo tanto de menos... #mimadre#diadelamadre #amorincondicional#amorinfinito"



Miguel Bosé "De tu mano Feliz #DíaDeLaMadre"



Dulceida "Cada palabra para ella se me queda corta, no solo hoy, TODOS LOS DÍAS. La amiga que nunca me falla, la fuerza de mi vidaT’estimo INFINIT @pascualanna"



Natalia Verbeke "Feliz día mami! Siempre riéndonos, siempre a mi lado. En esta foto está la cachorrita a punto de salir a la vida! La mejor madre y la mejor abuela!! #eternallove #mothersday"



