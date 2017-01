Hoy en las redes

Sara Carbonero ha querido celebrar un día tan mágico recordando su particular primer encuentro con sus Majestades. “Mi madre me manda esta foto para recordarme que mi primera toma de contacto con sus majestades los Reyes Magos de Oriente no fue fácil. Estaba aterrada. Claro que viéndola bien Melchor tampoco tenía cara de muchos amigos”, asegura.

Añadiendo que “a pesar de esto recuerdo la noche de Reyes como la más mágica del año. Espero que todos vuestros deseos se hagan realidad. #ilusión #magia #labomberyasellevabaentonces #laseñorapajeeslaúnicaqueestácontenta #ymisguanteseranlapera”.