Hoy en las redes

Cristina Pedroche defiende su vestido

La presentadora volvió a dar la "campanada" por su 'look' de Nochevieja. Su vestido, lleno de transparencias y creado por Pronovias, ha sido lo más comentado de la última noche del año. Criticado por muchos, Cristina ha decidido responder: "Quería algo sexy, atrevido, potente y joven". Ha sido en Espejo Público donde la vallecana ha defendido su 'look' y donde ha asegurado que nadie le obliga a vestirse así: "La decisión es mía y nada ni nadie me ha obligado, soy una mujer libre y decido lo que quiero ponerme".

Además, ha utlizado su cuenta de Instagram para dar las gracias por la buena audiencia que hizo su cadena en Nochevieja.