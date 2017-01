Hoy en las redes

"Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser, será, seguro... Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y, casi fuera de riesgo. Ahora, a recuperarse para poder disfrutar de esta vida tan maravillosa. Besos !!" , ha escrito en su cuenta de Instagram .

¿La última? Una en la que aparece dentro de un jacuzzi, con un bañador que no le favorece nada y una expresión que mejor no comentar... ¡Ay, Mariah!

La diva del pop no vive uno de sus mejores momentos tras el espectáculo que dio en Año Nuevo, en pleno Times Square. Además, parece que no tiene filtro antes de publicar sus imágenes en sus redes sociales .

La presentadora ha compartido un divertido vídeo donde hace una parodia con el humorista David Fernández sobre la última polémica sobre su felicitación navideña. Junto al vídeo, escribe en sus redes sociales : "No se porque me llaman explotadora???? @davidfernandezortiz1970".

Andrea Duro se pone melancólica

La actriz ha recordado su paso por la serie de Antena 3 'Amar es para siempre'. Ha sido en sus redes sociales donde ha publicado una imagen con sus compañeros. "Recuerdos de @amaresparasiempre . Una serie en la que fui muy feliz. Ese año me pasaron cosas maravillosas y esta fue una de ellas. Unos compañeros increíbles que no me hicieron sentir sola en ningún momento y que me ayudaron a que ese desafío se convirtiera en uno de los más queridos de mi carrera. Lucia Barbate, gracias por darme tanto. #felizdia #diaromanticon #nostalgia #amaresparasiempre #series #atresmedia #antena3 #compañeros #feliz", ha escrito junto a la instantánea.