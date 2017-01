Hoy en las redes

Este dibujo no es más que la plasmación gráfica del famoso cosquilleo que se siente en el estómago cuando alguien está profundamente enamorado. Y es que el joven ovetense está en su mejor momento sentimental gracias a la intensa relación amorosa que mantiene con el diseñador argentino Sebastián Ferraro. ¡Qué bonito es el amor (mientras dura)!

Hay una cosa peor a que no te toque un sorteo de lotería: que te quedes por un número a las puertas del triunfo. Es lo que le ha pasado a Raquel Bollo , quien se lamentaba en su cuenta de Instagram de tener un boleto de lotería de ‘El Niño’ casi idéntico al número ganador. “Esto sí que da coraje... UN NUMEROOOOOOOOOOOOO” , afirmaba enfada la andaluza. ¡Qué mala suerte!

Los consejos postnavideños de Luis Rollán

Nadie puede dudar que Luis Rollán tiene un cuerpo de impresión. El periodista ha aprovechado el fin de las fiestas navideñas para animar a sus seguidores a que se pongan manos a la obra y cincelen al igual que él su figura. “Rollan-Consejos Post Navidad. Come sano, come bien. Deshazte de los restos de dulces navideños (pero yaaaaaa)y llena tu nevera de alimentos saludables. Asegura un aporte adecuado de fibra. Que nunca falten las verduras depurativas cómo alcachofa, puerro, apio, cebolla, berro, etc”, apunta.

Añadiendo que “toma fruta: opta por las ciruelas, las naranjas,piña, pera, etc. Toma alimentos integrales como cereales y derivados. Come 5 veces diarias, así reduces la sensación de hambre. ¡Haz deporte! Planifícate una rutina de ejercicio físico diario, te sentirás genial”. ¿Quién se anima a seguir los consejos del periodista?