Hoy en las redes

Roberto Carlos y David Beckham se han encontrado y han compartido el bonito momento en sus redes sociales. Viéndoles juntos nos acordamos de aquel Real Madrid de galácticos con Figo, Zidane y muchos más. "Muy feliz en verte amigo @davidbeckham , see you In MADRID #halamadrid #rcembajadordelrealmadrid #MIHERMANOBECKHAM" , ha escrito el brasileño.

Amelia Bono, la mayor admiradora de su madre

La hija de José Bono ha querido mandar un tierno mensaje a su madre, Ana Rodríguez, a través de su cuenta de Instagram.

"Cuanto más mayor me hago, más la quiero, más valoro los esfuerzos que hizo por nosotros, más entiendo las preocupaciones que tenía con sus hijos, más cuenta me doy de todo lo que me ha enseñado y, más envidia me da lo guapa que es, porque mamá, estás espectacular!!!!!!", ha escrito.