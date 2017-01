Hoy en las redes

Noelia López ultima los preparativos para la llegada de su bebé

La modelo está organizando todo para la llegada de su retoño, al que pronto dará la bienvenida. "Días de preparativos, yo al ritmo que me permiten las molestias La habitación del baby ya va cogiendo forma, estoy deseando contaros cada detalle y el gran equipo que me está ayudando y que me tiene encantada. Tenía claro que quería colores neutros, ni rosas ni celestes, pronto os mostraré el resultado final! #home #babyroom #decoration", ha escrito junto a la imagen.