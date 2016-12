Hoy en las redes

Ylenia endurece su guerra con Adara bloqueándola en Twitter

Tras sus duros enfrentamientos en el plato del 'Debate de Gran Hermano', parece que ahora Ylenia ha decidido pasar a la acción en sus redes sociales bloqueando el acceso de Adara a su perfil.

Y esto es algo que, dicho sea de paso, no le ha sentado nada bien a Adara: "Un mes hablando mal de mí, y a la primera que contesto me bloquea", comentaba indignada la ex concursante de 'GH 17' junto a una imagen en la que quería mostrar a todos sus seguidores cómo había sido bloqueada por la polémica colaboradora. ¡Esta guerra acaba de empezar!