Hoy en las redes

Natalia, triste por estar lejos de su sobrino

La cantante ha compartido esta imagen junto a su sobrino, que vive muy lejos de ella. Después de un mes junto a él, toca despedirse y no lo está pasando bien.

"Hoy no es un buen día para mí, no escucho esos pasitos corriendo por la casa gritando Taaaata, ni esa risa contagiosa , ni esas palabras medio en español medio inglés diciéndome juegas conmigo? Nunca pensé que se podía querer tantísimo a una personita como le quiero a él . Un año he estado sin verlo y anoche volvió rumbo a su casa a 6.000 kms de aquí . Le echo tanto de menos ya que no se que voy a hacer sin el. Te quiero mucho mi pequeño Oli, gracias por este mes tan bonito a tu lado ", ha escrito en sus redes sociales.