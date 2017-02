Hoy en las redes

“Prefiero romperme la crisma al intentarlo que vivir con la sensación de no haber hecho nada nunca. Que nadie se preocupe esto es ficción, estoy perfectamente ”, explica la actriz.

Alejandro Albalá se queda en Sevilla

Mientras que la familia Pantoja está revolucionada por la vuelta a los escenarios de la matriarca, Isabel Pantoja, que se reencontrará esta noche con su público tras pasar más de un año en la cárcel, Alejandro Albalá ha pasado de toda la parafernalia y ha decidido quedarse en Sevilla.

Enigmático, el joven no ha hecho mención al regreso a los escenarios de la tonadillera, pero ha querido parafrasear a otro genio de la canción. “Joaquín Sabina dijo: ‘Al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver’. Y por algo estoy yo aquí”, ha apuntado sobre esta fotografía.