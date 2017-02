Hoy en las redes

Tamara Gorro le dedica un bonito mensaje a su amigo Kiko Rivera

Tamara Gorro estará eternamente agradecida a su amigo Kiko Rivera por tratar tan bien a su madre y a su abuela durante el concierto de Isabel Pantoja en el Palacio de los Deportes de Madrid, celebrado el pasado 11 de febrero.

Por ello, ha querido agradecérselo públicamente con estas bonitas palabras:

"La palabra amigo abarca mucho y no se define fácilmente. Yo sí puedo definir con claridad y contundencia a @riverakiko e @irenerova24

Al yo no poder acudir al concierto de Isabel Pantoja. Ellos se encargaron desde el minuto uno, de cumplir una vez más el sueño de mi yaya, ver a su ídolo. Y que mi madre disfrutará de lo que tantas ganas tenía, verla por primera vez en directo.

Pendientes en todo momento de ellas, que estuvieran cómodas, conversando y llevarlas al camerino una vez finalizó el concierto a darle un beso.

Por si alguien no conoce personalmente a Irene y Kiko son humanos, atentos, generosos y lo mejor de todo, buenas personas y amigos.

Isabel ya me demostró en dos ocasiones que clase de persona es, pero una vez más lo vuelve hacer...

Respecto al concierto, tengo la versión más fiable que uno puede tener, mi familia. Fue tremendamente espectacular, llenó todo el recinto y derrochó voz, talento y simpatía.

GRACIAS, OS QUIERO.

(No tengo foto con Irene por eso no lo he subido)

#mamamolona #elgorrodetamara".