Hoy en las redes

Paz padilla y María Patiño ¡se han pegado! Al menos eso es lo que le han hecho creer a sus miles de fans a través del Instagram de la presentadora. "Aquí sí que hay hostilidad!!!" , escribía Paz en un vídeo de apenas unos segundos en los que se ve cómo engancha a Patiño: "Que no me separes, ¡que no la soporto!" , le gritaba a un Kike Calleja que intentaba separarlas. ¡Menudo Show! Eso sí, menos mal que al final acabaron todos de risas... ¡que casi nos lo creemos!

El expiloto Fonsi Nieto ha decidido olvidarse por un rato de la polémica con su ex, Alba Carrillo -tras haber firmado un 'pacto de no agresión' con ella "por el niño"-, para felicitar a través de las redes sociales a su compañero y amigo Miguel Ángel Muñoz para hacerse con el premio de 'MasterChef Celebrity' : "Que grande mi amigo @miguelamunoz más que justo ganador de #mccelebrity #masterchef te mereces eso y mucho mas amigo mío!!! Disfrútalo con tu gente que valen mucho!!! Se te quiere!!! Y a mí niña más", añadía al final sobre Niña Pastori.

Gloria Camila estrena pelo

Gloria Camila, más conocida como Gloria Ca (o simplemente Glo Ca en las redes sociales) ha cambiado de look. Gracias a una amiga, se ha podido poner unas extensiones y estrenar nueva cabellera, más larga y frondosa que anteriormente. ¿Os gusta? "new look. Graciass una vez mas a mi @lauragacub", contaba. Una amiga que no se ha cortado y le ha contestado en los comentarios: "Siempre es un placer atenderte!!gracias a ti @glo.ka". ¡Qué súper amiguis!