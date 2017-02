Hoy en las redes

La mitad del dúo cómido 'Los Morancos' ha anunciado en su cuenta de Instagram que está preparándose para ir a la Universidad. Y es que nunca es tarde para aprender y por todos es conocido que el saber no ocupa lugar. ¡Bravo Jorge! "En clase preparándome para mí acceso a la universidad!! En abril me examinó" , ha escrito junto a la instantánea.

Sara Carbonero felicita a su gran amiga Isabel Jiménez

La periodista ha utilizado sus redes sociales para felicitar a Isabel Jiménez por su cumpleaños. Además de ser socias de 'Slow Love', Sara e Isabel son íntimas amigas desde que se conocieron en Informativos Telecinco.

"Ayer no quise saturar pero también fue el cumpleaños de mi @isabeljimenezt5 . Me ha costado mucho encontrar una foto de las dos en este último año y eso no puede ser...Echo de menos que me pongas la cabeza como un bombo cada día con tus mil y una ideas, nuestras visitas a la máquina del café, tus canciones pachangueras en el coche, que me revoluciones a los niños ...Una de las mayores suertes de mi vida ha sido cruzarme contigo (pese al intercambio de miradas asesinas en tu primer día en el plató). 2017 va a ser tu año (aunque aún no te lo creas ). Ya verás. ¡Muchísimas felicidades súperwoman! #Isasehacemayor #Isatequeremos #theoneandonly #Mayragraciasporestasuperfoto #actoressecundariosguaposguapos", ha comentado junto a la fotografía.