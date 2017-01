Hoy en las redes

Elisabeth Reyes quiere una vida tranquila

Elisabeth Reyes, la mujer del futbolista Sergio Sánchez Ortega, ha usado sus redes para reflexionar y aclarar que no son los lujos lo que le interesan, sino ser feliz con una vida tranquila.

"Nunca he querido otra cosa que ser feliz. Ni dinero, ni lujos, ni mucho menos fama. Lo único que he querido en esta vida es un cuaderno donde escribir, un trabajo que me haga sentir útil, unos amigos que me digan a la cara las verdades y por la espalda me abracen, y el privilegio de ver un atardecer en el mar los últimos días de agosto. Nunca he querido otra cosa que una vida tranquila, sin más sobresaltos que los que produce una mirada de complicidad, un guiño inesperado, un baile con susurros en el cuello. Nunca he querido otra cosa que tener siempre un libro por empezar, un proyecto en el que trabajar, un motivo para brindar", eran las profundas palabras de la modelo.