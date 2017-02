Hoy en las redes

Bertín Osborne pide perdón por sus palabras

Bertín Osborne se ha visto obligado a dar un paso al frente y pedir disculpas por sus desafortunadas declaraciones acerca del autismo en la última entrega de ‘Mi casa es la tuya’. Hablando con el actor Roberto Álamo sobre esta enfermedad, el presentador señaló que los niños autistas son “entes distintos”.

“En la fundación nuestra tenemos algunos padres de niños y de niñas autistas y los padres lo pasan fatal. Por ejemplo, mi hijo es el más cariñoso del mundo, todo el tiempo te quiere abrazar, besar y 'papi tal'. Sin embargo, un niño o una niña con autismo es un ente distinto y entonces los padres se frustran y es terrible", afirmó.

Debido a las críticas recibidas, Osborne ha colgado un vídeo y un pequeño texto en sus redes sociales para mostrar sus más sinceras disculpas. "Lo siento, el lenguaje me ha jugado una mala pasada y no he utilizado los términos adecuados. Por supuesto me solidarizo con todas las familias que tienen hijos con problemas de salud y entiendo la lucha que se tiene desde dentro por cambiar la mentalidad de los que no conocen el mundo de la discapacidad", señala el presentador, quien tiene un hijo que padece una lesión cerebral.