Hoy en las redes

Otra 'celeb' que no se ha librado de la gripe ha sido Gisela. La cantante ha compartido una imagen en su Instagram donde aparece arropada con una batamanta de pingüinos. "Enterrada en mi batamanta!!!Esa cabeza que asoma por ahí soy yo...Pues me pillo... La gripe digo... Brrr que frío... Tos, fiebre... No me falta de na! Gélidos Besos... #mepillolagripe #batamanta #frio #frozen #sipudierameenterrabamas" , ha escrito junto a la imagen.

Irene Matamoros felicita a su madre Marian

La hija pequeña de Marian Flores y Kiko Matamoros ha utilizado sus redes sociales para felicitar a su madre en el día de su cumpleaños. Y lo ha hecho con una tierna imagen de su infancia.

"Para salir adelante basta con el corazón y la fuerza, y tu lo has demostrado. A pesar de que esta vida te pueda dar algún que otro revés de vez en cuando, todo llega y tú esperas con paciencia. Llevas tu vida guiándote por la bondad, dando todo lo que puedes y un poco más sin querer recibir nada a cambio. Todos estos valores son los que me has transmitido y con los que me he formado como persona, te doy gracias por ello el día que cumples un año más. Solo pido que la vida te regale muchos años más para poder seguir aprendiendo de ti!!", ha escrito en su Instagram.