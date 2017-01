Hoy en las redes

Noemí Galera y Ángel Llácer preparan 'Tu cara no me suena todavía'

Noemí Galera ha publicado esta imagen donde la vemos junto a Ángel Llácer con el que está preparando el nuevo show 'Tu cara no me suena todavía', donde serán personas anónimas los que participarán en el concurso. ¿Tú te apuntarías? "En Sevilla buscando concursantes para 'Tu cara no me suena todavía'. #risas #gestmusic #tcnmst #unhurón @angelllacer_oficial", ha comentado en sus redes sociales.