El día a día de los famosos

Carlota Corredera recuerda cuando pesaba 60 kilos más

"Esta imagen es de noviembre de 2015, siete años después de hacerme una lipoescultura y una mastopexia, cinco meses después de ser mamá. Sobran las palabras. Estaba realmente enorme pero sobre todo no tenía salud ni calidad de vida. Estaba en riesgo cardiovascular y tenía un grave nivel 13 de grasa visceral. En esa foto ya había decidido que en enero de 2016 comenzaría mi nueva vida. Faltaban dos meses para ponerme en manos de la @dradoloressaavedra y el método Pronokal de @pronokal_es. Han pasado ya dos años y dos meses de esta instantánea. Respeto máximo a todas las personas que quieren recuperar su salud a través de otras opciones médicas, quirúrgicas o no. Pero pido respeto también a mi victoria personal respecto a mi salud que he compartido públicamente siempre y en la que no hay ni trampa ni cartón, ni golpes de bisturí, y sí mucho sacrificio, fuerza de voluntad y esfuerzo".