Hoy en las redes

Noelia López, con muletas

La modelo, que se encuentra en su octavo mes de gestación, ha contado a sus seguidores su último traspiés, que le impedirá celebrar las Navidades como ella pensaba. Ha compartido una instantánea en su cuenta de Instagram donde la vemos con muletas.

"De casa al hospital y del hospital a casa y me lastimo el tobillo, complicado sobrellevar el esguince con la barriguita de casi 8 meses. Navidades en casa y de descanso, no queda otra. El bebé está bien eso es lo bueno! Pero también requiere mi reposo absoluto. La fastidiada en todos los ámbitos soy yo, pero nada que no sea pasajero. Gracias por vuestros mensajes! Me toca descansar y olvidarme de planes. Besitos", ha comentado junto a la imagen.