Hoy en las redes

¡Muchas felicidades, Eduardo!

El jovencito al que conocimos como Fidel en la serie 'Aída' se ha convertido un director de películas que dará mucho que hablar. Su ópera prima, 'Pieles', se presentará en el festival de cine de Berlín, la Berlinale.

Su compañera y amiga Ana Mª Polvorosa ha querido felicitar a su amigo en sus redes sociales: "Es alucinante Edu, tu primera peli, algo por lo que llevas luchando taaaanto tiempo. Orgullo es lo que siento, orgullo por lo currante que eres por el sacrificio que está suponiendo PIELES y por todo lo que queda por venir. Estrenamos en la @berlinale !!!!!!!!!!!!!!! No me lo puedo creer amigo mío, hermano, confidente, marido, compañero, FAMILIA!!!!! Te quiero muchísimo, sabes que creo en ti en, absolutamente, todo lo que hagas te acompañaré! Bravo por Pieles, por esta peli que ROMPERÁ LAS REGLAS".