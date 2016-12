Hoy en las redes

Las actrices han coincidido en Cantabria durante las vacaciones de Navidad. Y no han podido evitar pasar a comprar a unas de sus tiendas favoritas. "Tradiciones navideñas! Dia de chicas!#Christmas2016 #Cantabria" , ha comentado la mujer de Bustamante en su Instagram .

"MUCHÍSIMAS FELICIDADES MAMI GRACIAS POR TODA UNA VIDA DEDICADA A TU FAMILIA POR ENTREGARTE EN CUERPO Y ALMA SIN PEDIR JAMÁS NADA A CAMBIO. GRACIAS POR TODO TODO TODO... ME QUEDO SIN PALABRAS #24 #elmeprotege #miguelabellan #mami #love #forever #felicidades #unica #lamejor #tequiero" , ha escrito el torero en su cuenta de Instagram .

¡Muchas felicidades!

"Hoy es el cumpleaños de @joseribagorda. Amigo y compañero. La pareja televisiva que más me ha durado. ¡¡¡¡ Diez años !!! Ahora el destino nos separa. Él se queda en el informativo del fin de semana de @telecincoes y yo me voy al informativo de las dos de la tarde de @cuatrotv (de lunes a viernes), un reto apasionante que me llena de ilusión. Te voy a echar mucho de menos, Pepe. En la foto se ve la complicidad que teníamos (delante y detràs de las càmaras). Volveremos", ha escrito Carme Chaparro para felicitar a su compañero José Ribagorda el día de su cumpleaños.