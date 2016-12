Hoy en las redes

Álex O'Dogherty, enfadado y triste

El actor ha compartido esta imagen junto a su compañera Ana Morgade para dar una triste noticia a los fans de 'Olmos y Robles': la cadena ha decidido no renovar la ficción.

"Queridos todos, lamento datos esta noticia, pero TVE ha decidido no renovar Olmos y Robles. Parece que 2 millones de espectadores no son suficientes. Gracias a todos los que nos habéis seguido cada lunes. Esta serie, este equipo y esta audiencia se merecía otra temporada, pero no va a ser posible. Para mí se queda haber tenido la suerte de dar vida a ese Alcalde y compartir tantos buenos momentos con todo el equipo, que más bien debería decir equipazo. Es una pena que vivamos en este sinsentido televisivo, pero es lo que hay. Espero no tardar mucho en volver a la tele, pero siempre me podréis encontrar en algún teatro. El show debe continuar. Besos para todos y ¡viva Ezcaray! Tu pueblo, Mi Pueblo", ha escrito en su Instagram.