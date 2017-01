Hoy en las redes

Melani Olivares aparca el teatro para prepararse para dar a luz

Melani Olivares ya ha protagonizado su última función sobre las tablas antes de convertirse en madre. Contando los días para que llegue su tercera hija al mundo, la actriz ha querido agradecer el apoyo y el cariño de sus compañeros de reparto en ‘Bajo terapia’, entre los que se encuentran Manuela Velasco, Gorka Otxoa y Carmen Ruiz.

“Más de año y medio juntos, más de 200 funciones, miles de km a nuestras espaldas... hoy me retiro a gestar, pero no sin antes deciros @carmenruiz @feleman @juancazul @manuelavelascooficial @gorkaotxoaoficial que sois los mejores compañeros que me he encontrado nunca a lo largo del camino”, señala la actriz.

Añadiendo que “gracias por vuestra generosidad encima y fuera del escenario, por vuestro amor incondicional al teatro y a los demás... ¡¡¡por crear con todo el amor y por cuidarme como lo habéis hecho!!! ¡¡¡Os quiero a rabiar!!!”.