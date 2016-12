Hoy en las redes

Los chicos de ‘UPA Dance’ vuelven a estar de actualidad. Tras reencontrarse en ‘El Hormiguero’, Miguel Ángel Muñoz se ha alzado con la victoria de la primera edición de ‘Masterchef Celebrity’ mientras que Beatriz Luengo brilla con luz propia semana tras semana en ‘Tu cara me suena’.

“ Este 2016 ha sido un año inolvidable para mí, y no puedo esperar para ver qué trae el 2017! Espero que tanto a mí como a vosotros, os traiga salud, amor, trabajo y puras cosas buenas para todos! Besos míos y de mi familia para vosotros!”, sentencia.

Javier Cámara echa la vista atrás

El tiempo pasa para todos. Javier Cámara ha echado la vista atrás para encontrarse con una fotografía tomada durante sus comienzos artísticos. “Ext. Día. Allá por 1988. Recién llegado. Madrid. Alguien me pide fotos para no se qué y subo al altillo a rebuscar entre los álbumes viejos. El tiempo se ha puesto sobre muchas de las fotos. El tiempo amarillo. Esta foto la hizo @olgamargallo. Estábamos en la casa de sus padres y la luz que entraba por los balcones era preciosa, me dijo. Tarde o temprano un actor necesitará fotos para adornar su curriculum. Era y es una casa de artistas", dice.

A lo que añade: “A veces cuando miro algunas fotos viejas recuerdo hasta el olor del ambiente; el que había en aquella casa, del sol que me golpeaba la cara y me hacía entornar los ojos; esos ojos pequeños detrás de esas gafas enormes y rotas. Estaba feliz. Nervioso y Feliz. Inconsciente y Feliz. Estudioso y Feliz. Como un pan recién hecho. Como un niño recién nacido. Como ONA, que llega a la vida a las 13:00 horas de este frío 30 de Diciembre en la Clínica de la Milagrosa de Madrid. Esperanzada y Feliz. Gritona y Feliz. Sorprendida y Feliz. Ella Respirando el final del 2016. Yo Recordando el final del 1988. Todos preparados para lo que venga. Ella, Yo, sus Padres, Todos. Bienvenida Felicidad!!!!!”.