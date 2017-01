Hoy en las redes

El Dj ha compartido una tierna imagen junto a su hijo Francisquito después de ganarle la batalla legal a su ex, Jessica Bueno, que no podrá llevarse al pequeño a vivir a Londres. "Una imagen vale más que mil palabras....tu sigue.#papaehijo #hastalamuerte#siemprejuntos#custodiacompartida #" ha escrito en su cuenta de Instagram .

La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado se apunta a un bombardeo y no ha dudado en decir que sí al desfile de Aurora Gaviño en la Simof (Salón Internacional de la Moda Flamenca). Así nos lo cuenta en su Instagram : "Os invito a que vengaís y disfruteis del desfile en el cual desfilo para mi gran @auroragavinooficial , os encantará allí nos vemos".

El nuevo 'look' de Marta Torné

La actriz parece que no necesita a sus amigos, los estilistas de 'Cámbiame', para cambiar de 'look'. "Los Domingos son para no peinarse ni poner filtros!!!! #aunqueloslabiosrojosnopuedenfaltar", ha escrito en sus redes sociales.