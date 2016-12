Hoy en las redes

Beatriz Luengo, emocionada por su nuevo éxito

La cantante Beatriz Luengo ha recibido la grata noticia de que su nueva canción estaba sonando en la radio en España, algo que no se esperaba, por lo que ha salido de la ducha inmediatamente y, totalmente emocionada, ha grabado este vídeo para agradecerlo: "Mirad cómo estoy... Estaba en la ducha y me han llamado para decirme que mi canción está sonando en la radio. Dios míoooooo. Gracias a todos por hacer esto posible, a mi familia, a Yotuel, a mi diosito llámese como se llame por no dejarme perder la fe. Os amo, no sé qué decir. ¡GRACIAS INFINITAS sobre todo a VOSOTROS!".