El día a día de los famosos

Lara Álvarez, una mujer agradecida

La presentadora no puede estar más contenta y no es para menos. El programa en el que trabaja no deja de cosechar éxitos, el último ha sido el éxito de audiencias de la gala del jueves.

"Desayunar con la noticia de que hemos batido récord de audiencia con más de 3 millones de espectadores y un 27,3 de share, te deja esta cara de felicidad GRACIAS Y MÁS GRACIAS increíble sentiros ahí cada noche

EQUIPAZO, OS MERECÉIS TODO Y MÁS", eran las palabras con las que la presentadora agradecía a los espectadores su fidelidad con el reality.