Lo que aún no has visto de los Premios Grammy

Pedazo de Armani Privé que se puso Lady Gaga : ¡con tanta cola no cabía nadie más! Buen truco para destacar sobre la alfombra roja. Casi tan bueno como ese pelo rubio tono Daenerys Targaryen en 'Juego de tronos' y ¿cosido?

Como en la gala los Globos de Oro, el negro protagonizó la ceremonia y las rosas blancas simbolizaban también el movimiento Time’s up contra el acoso. Se ve que Miley Cyrus tenía bastante hambre...

¡Mi tesoro!

Ya le podían haber dado un carrito a Bruno Mars para cargar con tanto premio: acaparó los máximos galardones, como Mejor Disco del Año (24K Magic) y Canción del Año (That’s what I like). Y muy sencillito él, el hawaiano no se quitó las gafas ni para posar...