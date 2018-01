Horóscopo 2018

Aries (21 marzo-20 abril): Pasionales, aventureros y líderes Pon todo tu empeño en los nuevos proyectos, porque sólo así tendrás éxito. En el amor debes centrarte, de lo contrario, no confiarán en ti. SALUD: Rebosarás energía, vitalidad y buen humor, pero podrías notar alguna molestia en las articulaciones por culpa de tu entrega al deporte. Sé precavida y no pidas más de lo que puedas dar, porque podrías lesionarte. Tu humor se resentirá a mediados de año por culpa de un varapalo sentimental. Tú eres fuerte y lo superarás. ✹✹✹ AMOR: Siempre sabes lo que quieres, pero en temas amorosos no hay quien te entienda. Un día estás súper enamorada y al día siguiente la desilusión se ha instalado en tu vida. Así desestabilizas hasta al más centrado. Intenta aclararte y tomar una decisión porque en temas de corazón siempre hay uno que sufre más. Y lo más importante es que seáis felices los dos. ✹✹ DINERO: Tras unos meses de inestabilidad profesional, llega una excelente racha en el trabajo. Si ya lo tienes, en los primeros meses del año podrían concederte una subida de sueldo. Y si lo estás buscando, es muy posible que, gracias a la ayuda de un amigo, te salga algo interesantísimo. Ve a la entrevista de azul. Te dará suerte. ✹✹✹



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Amaia Salamanca: 28 de marzo de 1986 La actriz vivirá un buen año a nivel profesional después del parón por el nacimiento de sus tres hijos. Además de en España logrará hacerse un hueco fuera. Esto le traerá algún problemilla con su chico, Rosauro Baro, porque la echará de menos.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Famosos Aries Miguel Ángel Silvestre: 6 de abril de 1982 Ana Boyer: 18 de abril de 1989 David Bustamante: 25 de marzo de 1982 Dafne Fernández: 31 de marzo de 1985



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Tauro (21 abril-20 mayo): Pacientes, decididos y persistentes No te faltará el trabajo y eso repercutirá positivamente en tu cuenta corriente. Sólo debes aprender a delegar para triunfar SALUD: Pones toda la carne en el asador en cada cosa que haces y eso podría pasarte factura y dejarte agotada. Te vendrá bien hacer ejercicio al aire libre: salir a andar por el campo, montar en bicicleta o apuntarte a la moda “runner”. Otro buen consejo para ti es que aprendas a delegar. Así te sentirás más ligera y te darás cuenta de que no eres insustituible. ✹✹✹ AMOR: Sentirte querido por tu pareja es algo fundamental para ti. Por eso, si intuyes que te han traicionado, las cosas empezarán a ir mal. Debes confiar más en tu pareja y creer en él antes que en las habladurías. De lo contrario, es mejor que pongas distancia, os toméis un tiempo alejados y después acordéis la decisión de continuar juntos o seguir la vida cada uno por su lado. ✹ DINERO: No hay un trabajador más incansable que tú. Tus superiores confían en ti y, no sólo eso, sino que lo harán mucho más cuando escuchen tus nuevas ideas. Con esto verás incrementar notablemente tu cuenta corriente. Así que, date ese capricho que ansías desde hace tanto tiempo. ¿Un móvil de última generación? ¿Un coche nuevo? Podrás permitírtelo sin problemas problemas.✹✹✹✹



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Hugo Silva: 10 de mayo de 1977 El actor continuará su romance con la también actriz Marta Guerras, pero desgraciadamente lo suyo no terminará en boda. Hugo es un alma libre que se agobia en una relación convencional. Con respecto al trabajo, seguirá saboreando las mieles del éxito gracias a su participación en una serie de televisión.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Famosos Tauro Rocío Carrasco: 29 de abril de 1977 Antonio David Flores: 24 de abril de 1976 Penélope Cruz: 28 de abril de 1974 Iker Casillas: 20 de mayo de 1981



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Géminis (21 mayo-21 junio): Divertidos, joviales y elocuentes Por culpa de tus continuos cambios de humor estarás más nerviosa de lo habitual. Intenta relativizar y disfrutar al máximo de tus momentos de ocio SALUD: Echas sobre tu espalda todo el peso de los problemas del día a día y ésta puede empezar a resentirse. Corrige la postura en la oficina, regálate buenos masajes e incluso algún que otro día en el spa. Sólo así evitarás tener que visitar a un especialista. Por lo demás, te encontrarás perfecta gracias a tu constancia con el deporte y la buena alimentación. ✹✹ AMOR: En los primeros meses del año debes cuidar tu humor si no quieres que tu pareja te eche un buen rapapolvo. Empieza a cansarse de aguantar tus malas caras y contestaciones sin ningún motivo. Si no tienes pareja, no dejes de salir con tu amigos porque en alguna de esas fiestas podrías conocer a alguien que te haga creer de nuevo en el amor. Con tu familia tendrás mucha complicidad. ✹ DINERO: La falta de constancia y motivación en el trabajo harán que te plantees seriamente un cambio de empleo. Oportunidades no te faltarán, pero quizás ninguna de ellas te ofrezca la retribución económica que esperas. Antes de tomar una decisión, piénsalo bien. Si planeas hacer obras en casa, espera un poco, porque no es el momento.✹✹



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

María José Campanario: 28 de mayo de 1979 Tras una larga temporada con problemas de salud, por fin, la esposa de Jesulín de Ubrique podrá retomar su vida. Volverá a trabajar como odontóloga aunque puede que no vea este año cumplido su sueño de volver a casarse con el torero.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Famosos Géminis David Bisbal: 5 de junio de 1979 Angelina Jolie: 4 de junio de 1975 Mario Casas: 12 de junio de 1986 María Teresa Campos: 18 de junio de 1941



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Cáncer (21 junio-21 julio): Imaginativos, intuitivos y familiares Deja volar tu imaginación y atrévete a soñar con todo aquello que quieres conseguir. Este año, los astros te llevarán hasta el éxito. SALUD: Sentirás una gran energía y estarás más impulsiva que de costumbre. Intenta controlarte. A mediados de año, tu estómago te mandará alguna señal de aviso. Comer fuera de casa cosas grasas, picantes o muy copiosas no te beneficiará en absoluto. Decántate por las frutas y verduras. Así te irá mucho mejor. ✹✹✹ AMOR: Año de consolidación en las relaciones, así que si estás enamorada puede que te comprometas o incluso te cases. Y si no tienes pareja, alguien aparecerá en tu vida y acelerará tu corazón nada más verle. Empezaréis como amigos, pero lo pasaréis tan bien juntos que, incluso, te plantearás dejar atrás tu preciada soltería. También necesitarás desconectar de tu familia. Te agobia demasiado. ✹✹ DINERO: Vivirás un año de cambios que te llevarán a posicionarte mucho mejor en el trabajo. Por fin tus jefes valorarán tu esfuerzo, constancia y motivación, y eso repercutirá positivamente en ti. Si te proponen algún viaje, no digas que no. Podría ser una excelente oportunidad para conocer gente nueva que te ayude en un proyecto futuro. ✹✹✹✹



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Jordi Cruz: 29 de Junio de 1978 El chef catalán vive instalado en el éxito profesional. No sólo en sus restaurantes sino también en la tele, donde continuará en ‘Masterchef’. A nivel sentimental tampoco le irá mal. La relación con Cristina Jiménez marchará sobre ruedas.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Famosos Cáncer Pelayo Díaz: 28 de junio de 1986 Andrea Janeiro: 20 de julio de 1999 Miguel Ángel Muñoz: 4 de julio de 1983 Elsa Pataky: 18 de julio de 1976



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Leo (23 julio-23 agosto): Creativos, extrovertidos y seguros de sí mismos Tienes clarísimo dónde quieres llegar y lucharás con empeño para lograrlo. En el terreno sentimental vivirás momentos de auténtica pasión SALUD: Vas por la vida como si te comieras el mundo y, en casa, cuando analizas lo que has hecho, lloras sin consuelo. Intenta controlarte y así no tendrás que arrepentirte de nada. Vigila con atención tus nervios, porque podrías pasar por etapas de tensión. Hacer deporte, en el gym o al aire libre, te vendrá de maravilla. ✹✹ AMOR: Vives con intensidad el amor que te proporciona tu pareja, pero a mediados de año podrías empezar a dudar de tu relación por culpa de una persona del pasado que aparecerá en tu vida. Hay capítulos que, aunque te empeñes en decir que están olvidados, siguen presentes en tu día a día. Queda con esa persona y aclara las cosas, pero limítate a hablar, porque de lo contrario, te verás metida en un buen lío. ✹✹✹ DINERO: El éxito te acompañará en el trabajo, sobre todo si tienes un puesto de Dirección. Te ganarás la confianza de tus empleados y obtendrás grandes beneficios económicos. Si te planteas abrir un negocio propio, no te rindas. Al principio todo te parecerán obstáculos, pero enseguida verás que todo marcha mejor de lo que esperabas. ✹✹✹



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Alba Carrillo: 31 de julio de 1986 La ex de Feliciano López vivirá un año de gran exposición mediática, algo que le reportará grandes beneficios económicos. En lo personal continuará con su chico, David Vallespín, pero la llama de la pasión terminará por apagarse y ella no lo pasará del todo mal.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Famosos Leo Jorge Javier Vázquez: 25 de julio de 1970 Paula Echevarría: 7 de agosto de 1977 Chris Hemsworth: 11 de agosto de 1983 María Patiño: 15 de agosto de 1971



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Virgo (24 agosto-23 septiembre): Observadores, sinceros y meticulosos Entregas tanto de ti misma en todo lo que haces que terminas agotada. Intenta rebajar tu nivel de exigencia y vivirás mucho más tranquila. SALUD: Pasarás una etapa un tanto agitada por culpa de los nervios y el estrés. Para solucionarlo, sólo tienes que hacer oídos sordos a los comentarios que te hacen sufrir. Nadie te conoce mejor que tú misma. También debes exigirte menos en casa. Está bien que te guste ver todo limpio, pero rozar la obsesión nunca puede ser bueno. Atenta a tu espalda. ✹✹ AMOR: Tienes clarísimo quién es el amor de tu vida y eres súper feliz a su lado, pero a mitad de año podríais atravesar una pequeña crisis por culpa de la rutina y las prisas del día a día. Necesitaréis dedicaros algo más tiempo al margen de los hijos, familiares y amigos. Una pequeña escapada de fin de semana hará que vuelva a marchar todo sobre ruedas. ✹✹✹ DINERO: En los primeros meses del año sentirás cierta decepción con tus superiores. Quizás no te suban el sueldo lo que tú esperabas, pero no te deprimas. Eres súper tenaz y válida y, en el momento en que te lo propongas, tendrás sobre la mesa la posibilidad de un nuevo empleo. Te darás cuenta de que todo pasa para mejorar... ✹✹✹



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Kiko Hernández: 26 de agosto de 1976 El colaborador de ‘Sálvame’ vivirá un año para recordar. Junto a sus hijas, las mellizas, Jimena y Abril, será súper feliz ya que las niñas le proporcionarán todo lo que él necesita. Y en el trabajo, continuará destacando en el programa de Telecinco.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Famosos Virgo Terelu Campos: 31 de agosto de 1965 Jesús Vázquez: 9 de septiembre de 1965 Soraya: 13 de septiembre de 1982 Feliciano López: 20 de septiembre de 1981



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Libra (24 septiembre-23 octubre): Diplomáticos, idealistas y sociables Déjate de insatisfacciones y valora todo lo que tienes. En el trabajo surgirán oportunidades de ascender o de cambiar SALUD: Debes ser prudente cuando practiques deporte. Por culpa de ese arranque que te gastarás, sobre todo, en los primeros meses del año, podrías sufrir alguna lesión por esforzarte demasiado. Por lo demás, continuarás cuidándote como hasta ahora. Tu visita obligada a tu centro de belleza una vez al mes, te resulta muy beneficiosa. ✹✹✹ AMOR: Es posible que en la segunda mitad de 2018 vivas momentos de tensión con tu pareja. Todo será por culpa de tus continuos coqueteos con todo el que se te pone por delante. Adoras gustar y podrías llegar a quemarte con el juego. Si quieres que tu relación actual dure, olvídate del tonteo. Si no tienes pareja, seguirás siendo feliz con tu soltería. ✹ DINERO: Si acabas de aterrizar en tu puesto de trabajo será mejor que te esfuerces al máximo. Tus compañeros podrían ver en ti una seria competencia, no sólo por tu valía profesional, sino por tu empatía con el jefe. Le caes muy bien. Además, deberás controlar tu cuenta corriente porque habrá meses que gastes más de lo que ingresas.✹✹



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Blanca Suárez: 21 de octubre de 1988 La actriz tiene una proyección profesional tan importante que a mediados de año se planteará si lanzarse a lo más alto o parar un poco. Con respecto al amor, será muy feliz junto a Joel Bosqued, incluso podrían dar el bombazo con un hijo.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Famosos Libra Paz Padilla: 25 de septiembre de 1969 Paco León: 4 de octubre de 1974 Carmen Borrego: 11 de octubre de 1966 Hugh Jackman: 12 de octubre de 1968



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Escorpio (24 octubre-22 noviembre): Con carácter, fuertes y arrogantes Entrégate de manera incondicional a la persona amada y vivirás momentos de auténtica felicidad. ¿Qué tal ves aumentar la familia? SALUD: Te sentirás más en forma que nunca, pero no sólo físicamente, gracias al ejercicio que haces en el gimnasio, sino también mentalmente. Serás feliz y eso te dará la capacidad de afrontar todos los retos que se te planteen. Dormir las ocho horas reglamentarias y respirar aire fresco de la montaña, completarán tu bienestar✹✹ AMOR: Eres súper protectora con los que te rodean y, en ocasiones, llegas a agobiarles. Intenta relajarte un poco o al final te pondrán en tu sitio o se alejarán de ti. Con respecto a tu pareja estaréis felices e incluso os plantearéis formalizar vuestra relación con una boda o un embarazo. Cualquiera de las dos cosas hará que viváis una etapa insuperable. Tú dedícate a disfrutar ✹✹✹ DINERO: El comienzo de año será algo complicado a nivel económico. De hecho, vivirás ciertos altibajos que podrían desestabilizar tu rutina. Te ofrecerán la oportunidad de realizar algún viaje de trabajo con el que podrás ampliar tus conocimientos. Si un amigo te pide dinero, sé sincero. No te va tan bien como para ser prestamista. ✹✹



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

José María Gutiérrez, Guti: 31 de octubre de 1976 El ex futbolista del Real Madrid aprovechará las nuevas oportunidades de trabajo que le traerá el año nuevo. Junto a su esposa, Romina Belluscio, podría atravesar una pequeña crisis por culpa de los celos, pero lo superarán.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Famosos Escorpio Eva González: 5 de noviembre de 1980 Belén Esteban: 9 de noviembre de 1973 Leonardo DiCaprio: 11 de noviembre de 1974 Fernando Verdasco: 15 de noviembre de 1983



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Sagitario (23 noviembre-21 diciembre): Optimistas, comprensivos y sinceros Vivirás momentos de tensión por culpa de tu actividad profesional. En el amor, podrías Encontrar a tu príncipe azul. Abre los ojos. SALUD: Tienes obsesión con tu dentadura y a principios de año podría darte algún problema. Con una sola visita al odontólogo lo solucionarás. Por lo demás, te notarás perfecta, en forma física y también de mente. El deporte que practicas varias veces a la semana y la buena alimentación que llevas desde hace tiempo, te harán irresistible. Procura descansar más. Ocho horas serán perfectas para tu piel. ✹✹ AMOR: Te has empeñado en encontrar un príncipe que responda a tus expectativas y puede que este año llame a tu puerta. Podrías conocerle gracias a unos amigos o a través de compañeros de trabajo. Si tienes pareja, vivirás momentos únicos. Puede que te sorprendan con una súper fiesta de cumpleaños o con un viaje. ✹✹✹ DINERO: Te encanta tu trabajo pero llevas tanto tiempo haciendo lo mismo que quizás estés algo desmotivada. Por esta razón, a mitad de año podrías tener un pequeño disgusto, quizás un toque de uno de tus superiores, pero no te preocupes en exceso porque la cosa no irá a mayores. Si no tienes trabajo, recibirás varias ofertas. ✹✹



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Eugenia Martínez de Irujo: 26 de noviembre de 1968 La hija de la Duquesa de Alba recordará el 2018 como su año; además de consolidar su relación con Narcís Rebollo verá sobre su mesa una buena oferta profesional a la que no podrá decir que no.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Famosos Sagitario Paula Vázquez: 26 de noviembre de 1974 Fonsi Nieto: 2 de diciembre de 1978 Lydia Lozano: 12 de diciembre de 1960 Brad Pitt: 18 de diciembre de 1963



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Capricornio (22 diciembre-20 enero): Trabajadores, responsables y prácticos 2018 será un año trascendental en tu vida. Tomarás decisiones importantes que te harán sentir feliz contigo mismo y los tuyos. SALUD: Cuando logres quitarte de encima esos nervios que te dejan K.O. empezarás a disfrutar mucho más de la vida. Delegar y, fundamentalmente no exigirte tanto, resulta absolutamente necesario para que dejes atrás el estrés. Descansar más –unas ocho horas diarias– y hacer algo de ejercicio, te irá bien. A mitad de año te sentirás un poco preocupada por la salud de un familiar, pero no será más que un pequeño susto. ✹ AMOR: Disfrutarás al máximo de tu amor. Junto a tu pareja vivirás momentos únicos que sólo servirán para consolidar la bonita historia que tenéis. Si aún no estáis casados, pondréis fecha a vuestro enlace y, si lo estáis, podríais hacer una celebración para invitar a los amigos. ✹✹✹✹ DINERO: No es que te sobre el dinero, pero eres de las que le sabe sacar el máximo partido. Sales de aquí para allá con tus amigos y lo pasas en grande. Sigue así. Con tu familia política podrías tener algún que otro problema. Alguno de ellos no te quiere bien y creará algún conflicto. Coméntalo con tu pareja e intentad solucionarlo los dos. ✹✹



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Jesulín de Ubrique: 9 de enero de 1974 El ex de Belén Esteban vivirá con gran alegría la recuperación de su mujer, ya que ha pasado unos meses muy preocupado y agobiado por ella. Tanto es así que ese estrés le ha pasado factura a su salud. En 2018 se encontrará mucho mejor.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Famosos Capricornio Marta Hazas: 31 de diciembre de 1977 Ana Rosa Quintana: 12 de enero de 1956 Cayetano Rivera: 13 de enero de 1977 Manuel Carrasco: 15 de enero de 1981



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Acuario (21 enero-18 febrero): Tímidos, sensibles y exuberantes Has aprendido la lección y este año disfrutarás como nunca de tus verdaderos amigos. Tu familia te apoyará en todo, y en lo profesional, mejorarás. SALUD: Tu punto débil seguirá siendo la boca, así que no descuides tus visitas al odontólogo y la limpieza en casa. A mitad de año te preocupará la salud de un familiar que podría llevarse un pequeño susto. Os creará cierta intranquilidad, pero la situación estará absolutamente controlada. Mucho ojo con las articulaciones si practicas deporte. ✹✹ AMOR: Después de un largo período como soltera de oro, que te ha llenado plenamente, conocerás a alguien que llega decidido a instalarse en tu vida. Os presentarán unos amigos comunes y será un flechazo, así que no te pierdas ni una quedada. Tu familia estará a tu lado de manera incondicional. Ellos te quieren y te apoyan en todas tus decisiones. ✹✹✹✹ DINERO: Es el momento de asumir mayores retos profesionales después de varios años en el mismo puesto y, sobre todo, con el mismo sueldo. Tendrás que confiar en ti misma y armarte de valor para empezar a tomar decisiones. Todo saldrá bien. A mitad de año te plantearás hacer una pequeña inversión, podría ser en un negocio o quizás en una segunda residencia. ✹✹✹



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Sara Carbonero: 3 de febrero de 1984 La esposa de IKer Casillas continuará con su visión empresarial y junto a una amiga se embarcará en nuevos proyectos. Quién sabe si un restaurante en Oporto. A nivel familiar, podría dar la sorpresa con otro embarazo.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Famosos Acuario Shakira: 2 de febrero de 1977 Noemí Galera: 2 de febrero de 1967 Cristiano Ronaldo: 5 de febrero de 1985 Dani Martín: 19 de febrero de 1977



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Piscis (19 febrero-20 marzo): Afables, cariñosos y amables Te pondrás a tope con el deporte y moldearás tu cuerpo rápidamente. En el trabajo, por fin conseguirás el reconocimiento por el que tanto has luchado SALUD: Eres de seguir el refrán de que “el que algo quiere, algo le cuesta”, pero te has olvidado de aplicarlo en tu cuerpo. Así que, este año tendrás que trabajar este aspecto. Bastará con apuntarte al gimnasio, salir a andar todos los días o asistir a clases de Pilates o Yoga. Además, deberás estar atenta a tu garganta y tomar mucha vitamina C si no quieres constiparte más de la cuenta. ✹✹✹ AMOR: Si tienes pareja, será el momento de pararte a analizar la situación que vives. La rutina se ha instalado en vuestras vidas y parecéis más compañeros de piso que amantes. Tómatelo en serio y sorprende a tu pareja reactivando las relaciones sexuales. Si no la tienes, vivirás varias relaciones que no terminarán de consolidarse. ✹✹✹ DINERO: Tienes una imaginación desbordante y una creatividad que vale oro. De ahí que te hayas hecho imprescindible en tu trabajo, pero se acabaron las palmaditas en la espalda. Ármate de valor para entrar en el despacho de tu jefe y pedir aumento de sueldo. Él está esperando que lo hagas. A finales de año recibirás una oferta que escucharás atentamente. ✹✹



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Carlos Baute: 8 de marzo de 1974 El cantante vivirá un año súper especial. Junto a su esposa Astrid Klisans será feliz educando a sus dos hijos. A nivel profesional tendrá que luchar contra viento y marea para que todo le vaya bien. Aun así lo conseguirá y uno de sus temas será todo un exitazo.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia