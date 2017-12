Hoy en las redes

Amor Romeira aclara la polémica

Amor Romeira ha llamado a 'Socialité' para explicar a María Patiño lo decepcionada que se siente por algunas ausencias ante la presentación de su último single. La ex de 'GH' ha aclarado que Anabel Pantoja y Kiko Rivera no estaban invitados porque no podían asistir al no estar en Madrid.

Con las que sí se siente muy decepcionada es con Chabelita, Chayo Mohedano y Rosa Benito que no aparecieron por ahí, cuando ella siempre les ha apoyado en sus peores y mejores momentos.