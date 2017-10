QMD19/09/2017

En la campaña de la vuelta al colegio

En España casi 2,5 millones de niños y niñas viven bajo el umbral de la pobreza y tienen un mayor riesgo de abandono escolar, a no acceder a la cultura y a no tener futuro en condiciones de igualdad. Ayuda en Acción impulsa la campaña La Mochila Solidaria. Diseñada por Kukuxumusu, la mochila está a la venta por 6 euros en Hipercor, Toys R Us, Simply y Amazon, que también apoyan esta iniciativa de forma desinteresada, hasta el 16 de octubre.

Con la venta de la mochila se cubrirán 15.000 becas y ayudas para niños con el fin de que la vuelta al cole sea en condiciones de igualdad. Ayuda en Acción (ayudaenaccion.org) impulsa desde 2013 el programa Aquí También, para luchar contra la pobreza y la exclusión social, una situación de precariedad que afecta en nuestro país a una de cada cinco personas y a uno de cada tres niños. Otro de los objetivo de Ayuda en Acción es fomentar las condiciones de vida saludables y la inserción social y familiar.

Diseñada por Kukuxumusu, La Mochila Solidaria se lanza durante la vuelta al cole para que todos los niños y niñas tengan igualdad de oportunidades. Comprando una de estas mochilas, por 6 euros, contribuimos a cubrir servicios básicos de comedor, material escolar o actividades extraescolares.

¿Cómo colaborar?

1. Ayuda en Acción trabaja con los colegios para atender las necesidades básicas de los pequeños con dificultades y ayudar a las familias a mejorar su situación.

2. Con la compra de una mochila puedes ayudar a costear un desayuno, una comida y una merienda para un niño un día en el cole. Hay que recordar que el 14,8% de los niños no toma las 5 raciones diarias de fruta y verdura recomendadas; y un 30% no come pescado ni legumbres con la frecuencia aconsejada.

3. Comprando una mochila ayudas a adquirir material escolar. Uno de cada tres niños no tiene acceso a libros de texto porque sus familias no pueden costearlos.

4. Una mochila también equivale a una actividad educativa. El 32% de los niños y niñas entre 10 y 14 años no ha visitado nunca un museo; y más de la mitad no ha ido nunca a una exposición ni a un teatro.