La semana de los famosos

Raquel se pone tierna "Mira más allá de mis ojos y podrás entender lo k te kiero decir...#miradas # pensamientos # momentos # vida #amamesinmodales # hastaelinfinitoymasalla", ha escrito la que fuera colaboradora de 'Sálvame' junto a esta imagen. Un romántico mensaje dedicado a su pareja, el empresario sevillano Jorge Gutiérrez, con quien está viviendo una preciosa historia de amor.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Eliad Cohen lo enseña casi todo El modelo israelí de 'Supervivientes' se pone caliente y atrevido... Parece que Eliad Cohen se ha recuperado totalmente de su accidente en Honduras...



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Romántica luna de miel Al más puro estilo de Audrey Hepburn en 'Desayuno con diamantes', Miriam Giovanelli ha posado así de sexy para la cámara de su recién estrenado marido en su luna de miel por Italia.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Rosanna y su declaración de intenciones De esta guisa fue Rosanna Zanetti al concierto de su novio, David Bisbal, en Madrid: ¡con un vestido en el que aparece una cobra! No damos crédito... Es una clara declaración de intenciones a Chenoa después de sacar a la venta su libro en el que deja caer que el almeriense le dijo algo al oído durante su actuación en el reencuentro, donde el cantante le hizo la famosa cobra. "Qué gran noche, estoy muy orgullosa de ti! Qué bonito los dones y talentos con los que Dios te ha bendecido!", escribía la modelo en Instagram.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¿Otra vez? El presentador está de nuevo de vacaciones. Sí... Parece mentira pero Jorge Javier aprovecha cualquier momento libre para viajar y alejarse de los focos. "Venir a Lisboa y acabar disfrutando en Caparica. Quiero ser portugués", ha escrito junto a esta imagen.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Juan Betancourtt, orgulloso de su chica El modelo cubano presume de novia en su 'Stories' de Instagram... Aunque siguen negando su relación, Juan Betancuortt deja de nuevo claro que su romance con Rocío Crusset va viento en popa. Además de enamorados, los dos pueden presumir de lucir cuerpazo.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

India Martínez enseña sus heridas Después de sufrir un atraco en plena calle y salir corriendo tras los ladrones, la cantante se cayó al suelo con tan mala suerte de hacerse varias heridas. Ante la preocupación de sus seguidores, ha querido contar cómo se encuentra: "Después de la preocupación que me habéis demostrado tener todos, y muy agradecida, os enseño la herida para que veáis que todo evoluciona muy bien #TodoNosHaceMásFuertes".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Paula tiene nuevas amigas Paula se ha reunido con quienes serán sus compañeras de reparto en la película 'Ola de crímenes', Maribel Verdú y Juana Acosta, además de la directora de la cinta Gracia Querejeta. Este es el nuevo círculo cercano de Paula, pues con ellas pasa mucho de su tiempo. Precisamente este lunes coincidía que era el 47 cumpleaños de Maribel Verdú: "Hoy esta pedazo de mujer (@maribelverdu) cumple años y lo celebramos trabajando! No puedo estar mas feliz y orgullosa de estar rodeada de tanto talento! #OlaDeCrimenes #FelizCumple".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Los cocineros de la casa María Castro ha compartido esta simpática imagen junto a su perro, que no está el primero si hay algo de comida... "A Momo, las cocinas, le gustan hasta de juguete! #esungloton #asisonlosgolden #siempretienehambre #mañanasconmiperro #jugandoalascocinitas Esperando a q Maia sea mayor,para q juegue con nosotros!", ha escrito la actriz junto a la foto.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Kike Calleja, de nuevo en Ibiza "Y yo que pensé que no nos volveríamos a ver hasta el año que viene… Ibiza me gustas!!!", comenta el reportero junto a esta imagen. La pregunta es: ¿está allí por trabajo o por placer?



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Cena romántica Malena Costa y Mario Suárez viven a miles de kilómetros de distancia pero cuando están juntos el tiempo se para. El matrimonio aprovecha los días que el jugador vuelve a España para pasarlos en familia, aunque también hay tiempo de disfrutar en pareja. En esta ocasión, han dejado a los pequeños en casa, Matilda y Mario, para deleitar sus paladares en el restaurante del chef Dabid Muñoz, Street XO. "La vida te da sorpresas... sorpresas te da la vida...", comenta la modelo junto a la instantánea.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Jamie Lee Curtis recuerda a su madre La actriz ha querido recordar a su madre, la actriz Janet Leigh, que falleció el 3 de octubre de 2004 con estas bonitas palabras: "Nuestra hermosa madre, desaparecida este día hace demasiados años. Sumando a la tristeza de estos difíciles días de pérdida y anhelo". Janet Leigh siempre será recordada por su papel en 'Psicosis' de Alfred Hitchcock, trabajo que le valió un Globo de Oro y una nominación a los Oscar.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Soraya encuentra la inspiración Y lo hace gracias a un libro: "Disfrutando con #lavozdetualma de @laingarciacalvo. Es un libro inspirador que te ayuda a seguir creciendo como persona. ¡Mil gracias por tus palabras, Lain!"



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Hugo Silva, como loco por estrenar El actor español ha vivido uno de sus sueños: trabajar junto a Gérard Depardieu en una película. Está deseando que llegue a los cines aunque antes hay que presentarla en el Festival de Sitges. ¡Mucha suerte! "Que poco queda para poder ver #solosévivezunavez @sitgesfestival en nada estamos allí", ha escrito Hugo junto a uno de los fotogramas del film.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Irene Junquera, de boda La periodista ha lucido tipo y glamour en una boda. Con un ajustado vestido rojo y sandalias doradas, Irene ha asistido a una boda celebrada en el Convento de Blanes. Lo único que echamos en falta es a su pareja, Rayden, que no aparece en ninguna imagen.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Irene Montalá se refugia en su hijo Ante los abrumadores acontecimientos ocurridos en Cataluña, la actriz ha querido mandar un mensaje apaciguador junto a una imagen en la que aparece con su hijo Nico, fruto de su relación con el también actor Miquel Fernández. Este es el mensaje:

"Desde la mirada más dulce, el amor más puro, comparto este pensamiento. Una oración necesaria. ❤️.

"Siendo consciente de que el fuego no puede apagar el fuego, Renuncio aquí y ahora a encenderlo.

Siendo consciente de que el odio sólo conduce a más odio, Renuncio aquí y ahora a alimentarlo.

Siendo consciente de que la hostilidad solo conduce a más hostilidad, Renuncio aquí y ahora a justificarla. Siendo consciente de que el deseo de venganza solo conduce a más deseo de venganza, Renuncio aquí y ahora a estimularlo. Siendo consciente de que la violencia solo engendra más violencia, Renuncio aquí y ahora a ejercerla sobre otros.

Siendo consciente de que una mancha de sangre no puede limpiar a otra mancha de sangre, Renuncio aquí y ahora a derramarla.

En estos momentos de aflicción, pueda yo permanecer atento y consciente, de manera que la cólera, el odio, el resentimiento, el deseo de venganza, la hostilidad no aniden en mi corazón".

Dokushô Villalba. Maestro Budista Zen".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La niña de Cristina Alarcón La actriz Cristina Alarcón tiene una gran pasión y no es otra que su mascota. Te la presentamos. "Mi niña! Mi reina! Mi vida! Gracias por estar en cada momento, tanto bueno como malo... #doloreslola #pug #carlino #dog #pet #daughter #diamundialdelosanimales", escribe la intérprete junto a la imagen.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Soraya, orgullosa de su familia La cantante ha compartido esta bonita imagen junto a su pareja, el modelo Miguel Ángel Herrera, y su hija Manuela. Junto a ella ha escrito: "Mi todo".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La nueva vida de Anna Ferrer La hija de Paz Padilla se ha mudado a Londres y aunque confiesa que echa mucho de menos su cuarto, está encantada con su nueva habitación y por eso ha querido enseñársela a todos sus seguidores.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Catherine, impresionante La actriz británica Catherine Zeta Jones se muestra así de estupenda a los 48 años. Por ella no pasan los años ¡Menuda genética!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Kira Miró, una auténtica sirena La actriz canaria Kira Miró es una auténtica sirena. Se mueve bajo el mar como pez en el agua. "Me bajo al otro mundo", ha escrito junto a la imagen.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Tania Llasera, 'preocupada' por su perra "En #eldiamundialdelosanimales aquí la mía bien rodeada", escribe la presentadora junto a esta imagen de su perrita Mila, su sobrina y su mascota. Además, en otra imagen añade: "Mila ha sido 'abandonada' y está literalmente viviendo mal...mal mal. Desayunando con la abuela a su altura en un taburete a su lado y recibiendo mimos. #yamegustariamí #diamundialdelosanimales".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Manuel y Virginia, una pareja cómplice Una pareja siempre en buena sintonía. El torero Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis son ideales. "Será que Glenda La Jirafa consigue que nos pongamos de acuerdo?", escribe divertido el torero.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Sofía Suescun y su nuevo amigo "Siempre es un placer coincidir contigo #AlejandroAmenabar #anuncionavidad", escribe la ganadora de GH 16 junto a la imagen. ¿Será la nueva musa del director o simplemente se ha cruzado con ella en Madrid? Sofía, ¡queremos respuestas!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¿Qué famoso es? ¡Se trata de Quim Gutiérrez! El actor ha compartido esta foto en la que está irreconocible: mucho más delgado y con mechas rubias! Y es que la foto es de 1996. "Estaba convencido que ese pelo molaba. #malasdecisiones", ha escrito con humor.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Luis Fonsi, esperanzado Tras el terrible huracán que sufrió Puerto Rico, el cantante Luis Fonsi se ha volcado con su país: "Cuando todo parece estar perdido, siempre hay una ventana a la esperanza. Se que mi país saldrá adelante. La belleza de mi isla y la alegría de su gente no la matará un huracán. Ayúdenme a reconstruir La Perla. Visiten www.youcaring.com/LuisFonsi".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Irene Rosales presume de barriguita "Caricias y pataditas entre tú y yo #semana22 #Carlota #Ganasdeti #miprincesabebe", ha escrito la mujer de Kiko Rivera junto a esta imagen en la que muestra su tripita mientras la mira con ternura.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Jaime enseña sus heridas de guerra "40 días después del accidente y 7 puntos de sutura en plena nariz...la cosa marcha bien... #heridadeguerra #pahabersematao #cicatriz #cuidadoconlapiscina #scar #madrid #buenasnoches", comenta el presentador junto a esta foto en la que posa sonriente por la mejoría de la herida de su nariz.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¿Adiós al amor? Desde el 13 de septiembre no comparten una imagen juntos. Y por si esto fuera poco, Irene Junquera y Rayden ya no se siguen en redes sociales. ¿Por qué? ¿Será la clara señal de su ruptura? Una ruptura que venía rumoreándose desde hace tiempo... Se conocieron en la boda de Risto Mejide y Laura Escanes el 20 de mayo, y fue también a través de las redes como hicieron oficial su romance.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Declaración en público "Les desearía lo mejor. Pero me lo he quedado yo. Love you @andreaduro", ha escrito Javier 'Chicharito' Hernández junto a esta imagen en la que aparece con su novia, la actriz española Andrea Duro. Desde que salió a la luz su relación, a los tortolitos se les queda pequeño Instagram para declararse su amor.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Dulceida, entregada a sus fans La 'it-girl' más seguida de nuestro país ha compartido varias imágenes con sus fans junto a las que ha escrito un bonito texto dedicado a ellos: "A ti, por seguir todos mis pasos, por darme los buenos días, por alegrarme cuando te encuentro por la calle y te tiras a mí con un gran abrazo o te acercas con una tímida sonrisa. A quien solo me saluda, a quien no se atreve a hacerlo, a quien simplemente me sonríe. Tú, que estás cada miércoles a las 20h para ver mi nueva aventura. Las mil cartas que he leído y más que espero leer. Cuando sales del colegio, instituto, universidad y te pones a darme amor. Cuando desde la ofi o en tus ratos libres en el trabajo piensas en mí. Desde España, Latino America y de todos los rincones del mundo. Desde hoy, desde ayer, o desde hace muchos años. A el que baila conmigo, el que llora conmigo, el que se ríe conmigo o de mí (todo vale si es con amor), el que se inspira conmigo y viaja conmigo. A quien ha roto barreras y ha sido un poco más feliz. Desde el primero hasta el 2M. Me siento muy afortunada y aunque siempre tengo palabras bonitas y amor para vosotros, hoy me apetecía recordar una vez más todo lo que os quiero. Creo que cada día le tienes que dar ese algo a las personas que te importan y vosotros llenáis una parte de mi corazón. Mi familia de la red, siempre #Dulceidos".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Elena Furiase, de estreno en USA "Noche única! #bladerunnermovie #agradecidasiempre #blessed #latinosporelmundo @ana_d_armas espectacular!!! Brillas brillas... peliculon! Imprescindible...", escribe la hija de Lolita junto a esta imagen en la que está rodeada de lo más granado del mundo latino en Hollywood.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Soraya Arnelas luce espectacular en bikini La cantante Soraya se encuentra disfrutando de unos merecidos días de descanso en Maspalomas, desde nos enseña el cuerpazo que se le ha quedado tras dar a luz a Manuela, su primera hija. Parece que los abdominales hipopresivos han dado resultados y la cantante puede presumir de un vientre plano.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Irene Rosales, loca por ver la carita de Carlota La mujer de Kiko Rivera está deseando tener a su hija Carlota en los brazos. Así nos lo demuestra ella misma a través de su cuenta personal de Instagram compartiendo esta tierna instantánea. En ella, Irene Rosales nos enseña la barriguita y nos cuenta las ganas que tiene de ver la carita de su segunda hija.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Bar Rafaeli vuelve a su infancia La modelo israelí Bar Rafaeli ha compartido esta esta tierna fotografía de cuando era aún una niña y cómo podemos ver su belleza viene desde la cuna y no ha menguado.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Diez años de intenso amor El futbolista Andrés Iniesta celebra diez años de amor con Anna Ortiz, con quien ha formado una preciosa familia. Así mismo lo contaba él a través de su cuenta personal de Instagram junto a una bonita foto con su mujer y una preciosa declaración de amor eterno: "¡¡¡Hoy 10 añazos!!! ¡Impresionante, pero más saber que a tu lado todo es mágico! Y 10 años después mis sentimientos se siguen multiplicando por mil. GRACIAS @annaortiz34 ¡te quiero!. ¡Enhorabuena, pareja!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Carlota Corredera, cada día más guapa La presentadora sigue poniéndose cada día más guapa y saca su lado más rockero para este soleado viernes. Cada día más segura de sí misma, Carlota Corredera ha ganado en salud y en actitud con su pérdida de peso.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Frank Blanco presume de compi "Mi querida Paula Prendes ha traído de postre tarta casera de limón hecha por ella...Si es que vale pa' to'", escribía el presentador de 'Zapeando' junto a esta

imagen con la actriz que como vemos es una apasionada de la cocina.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia